Коли заходить мова про кулінарні вподобання королівської родини, в уяві одразу виринають вишукані страви. Але реальність виявилася настільки банальною, що не одразу в неї віриш. Давайте подивимося, що насправді найбільше любить їсти королівська родина.

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Єлизавета ІІ

Як не дивно, королева Великої Британії вподобала американську страву – гамбургер! Щоправда, для неї створили особливий "мамбургер": його подають без булочки, їсти треба ножем та виделкою, а замість кетчупу – соус з журавлини.

Принц Філіпп

Улюбленою стравою покійного принца була кулеб'яка. Він ніколи не відмовлявся від лосося з овочами, які готували у тісті.

Кулінарні вподобання королівської родини дуже несподівані / Фото Getty Images

Принц Чарльз

Сливи з саду у Хайгроуві – улюблена їжа Чарльза. Його улюблений сніданок – дві сливи та сік. Цікаво, що з'їдав він завжди лише одну, але подавати просив пару фруктів.

Принц Джордж

Італійська кухня навряд чи когось залишить байдужим. Полюбив її і принц Джодж, а особливо йому смакує паста карбонара. Шеф-кухарі з нетерпінням чекають, щоб виконати побажання принца, адже він завжди із задоволенням смакує улюблену страву.

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська

Каррі – улюблена страва герцогині, якою не проти поласувати і вся її сім'я. Щоправда, у порції для дітей вона не додає спецій, а Вільяму подобається середній рівень прянощів.

Меган Маркл та принц Гаррі

Ідеально запечена курка – це коронний рецепт зіркової сім'ї. Меган радить готувати курку за рецептом Іни Гартен, і тоді її смак змусить внести курку у звичний раціон.