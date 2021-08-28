Когда речь заходит о кулинарных предпочтениях королевской семьи, в воображении сразу всплывают изысканные блюда. Но реальность оказалась настолько банальной, что не сразу в нее веришь. Давайте посмотрим, что на самом деле больше всего любит есть королевская семья.
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Елизавета II
Как ни странно, королева Великобритании полюбила американское блюдо – гамбургер! Правда, для нее создали особый "мамбургер": его подают без булочки, есть надо ножом и вилкой, а вместо кетчупа – соус из клюквы.
Принц Филипп
Любимым блюдом покойного принца была кулебяка. Он никогда не отказывался от лосося с овощами, которые готовили в тесте.
Кулинарные предпочтения королевской семьи очень неожиданные / Фото Getty Images
Принц Чарльз
Сливы из сада в Хайгроув – любимая еда Чарльза. Его любимый завтрак – две сливы и сок. Интересно, что съедал он всегда только одну, но подавать просил пару фруктов.
Принц Джордж
Итальянская кухня вряд ли кого-то оставит равнодушным. Полюбил ее и принц Джордж, особенно ему понравилась карбонара. Шеф-повара с нетерпением ждут, чтобы выполнить пожелания принца, ведь он всегда с удовольствием смакует любимое блюдо.
Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская
Карри – любимое блюдо герцогини, которым не прочь полакомиться и вся ее семья. Правда, в порции для детей она не добавляет специй, а Уильяму нравится средний уровень пряностей.
Меган Маркл и принц Гарри
Идеально запеченная курица – это коронный рецепт звездной семьи. Меган советует готовить курицу по рецепту Инны Гартен, и тогда ее вкус заставит внести курицу в привычный рацион.