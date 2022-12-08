Мандариновая дева кота станет не только украшением праздничного стола, но и настоящим Новогодним десертом, который покорит вас с первой ложки.

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Этот трехслойный десерт родом из Италии. Для его приготовления вам не нужна духовка, что очень актуально.

Рецепт мандаринового господина кошки

Время: 2 – 3 часа

2 – 3 часа Порции: 4

Ингредиенты для сливочного слоя:

– 15 граммов желатина + 100 миллилитров воды;

– 600 граммов сливок 10 – 20% или молока;

– 80 граммов сахара;

– ванильный сахар или жидкая ваниль.

Мандариновый слой:

– 15 граммов желатина + 100 миллилитров воды;

– 900 граммов мандаринов;

– 50 граммов сахара.

Приготовление:

Желатин для сливочного и мандаринового слоя заливаем холодной водой.

Чтобы приготовить сливочный слой соединяем сливки, ваниль, сахар, подогреваем. Сливки должны стать горячими, но не кипеть. Снимаем с огня, добавляем набухший желатин и размешиваем до растворения желатина. Охлаждаем до комнатной температуры и разливаем по стаканам. Кладем в холодильник.

️Оставляем 100 – 150 миллилитров из сливочного слоя для среднего слоя.

Чтобы приготовить мандариновый слой, чистим мандарины, взбиваем блендером и процеживаем сок. Соединяем сок, сахар, подогреваем, чтобы сок стал горячим. Снимаем с огня и добавляем набухший желатин, размешиваем до растворения желатина.

️Для сливочного мандаринового слоя соединяем 150 миллилитров жидкости из сливочного слоя и 100 миллилитров жидкости из мандаринового слоя и разливаем по стаканам с охлажденным первым слоем. Снова охлаждаем.

️На охлажденный средний слой разливаем мандариновый слой. Снова охлаждаем.

Приятного тебе аппетита!

На охлаждение каждого слоя уходит 1 час. Если мандариновый слой у вас застынет на поверхности, пока будете ждать охлаждения среднего слоя – просто снова подогрейте на огне и желатин растает.