Гостям понравится: мандариновая пана кота
8 декабря 2022, 11:09Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Еще немного и мы соберемся за праздничным столом с самыми родными. Чтобы удивить их вкусным рецептом с минимальными усилиями – приготовьте господина коту.
Мандариновая дева кота станет не только украшением праздничного стола, но и настоящим Новогодним десертом, который покорит вас с первой ложки.
Читайте также Как быстро приготовить аппетитную курочку: 3 рецепта на сковороде и в духовке
Этот трехслойный десерт родом из Италии. Для его приготовления вам не нужна духовка, что очень актуально.
Рецепт мандаринового господина кошки
- Время: 2 – 3 часа
- Порции: 4
– 15 граммов желатина + 100 миллилитров воды;
– 600 граммов сливок 10 – 20% или молока;
– 80 граммов сахара;
– ванильный сахар или жидкая ваниль.
Мандариновый слой:
– 15 граммов желатина + 100 миллилитров воды;
– 900 граммов мандаринов;
– 50 граммов сахара.
Приготовление:
- Желатин для сливочного и мандаринового слоя заливаем холодной водой.
- Чтобы приготовить сливочный слой соединяем сливки, ваниль, сахар, подогреваем. Сливки должны стать горячими, но не кипеть. Снимаем с огня, добавляем набухший желатин и размешиваем до растворения желатина. Охлаждаем до комнатной температуры и разливаем по стаканам. Кладем в холодильник.
- ️Оставляем 100 – 150 миллилитров из сливочного слоя для среднего слоя.
- Чтобы приготовить мандариновый слой, чистим мандарины, взбиваем блендером и процеживаем сок. Соединяем сок, сахар, подогреваем, чтобы сок стал горячим. Снимаем с огня и добавляем набухший желатин, размешиваем до растворения желатина.
- ️Для сливочного мандаринового слоя соединяем 150 миллилитров жидкости из сливочного слоя и 100 миллилитров жидкости из мандаринового слоя и разливаем по стаканам с охлажденным первым слоем. Снова охлаждаем.
- ️На охлажденный средний слой разливаем мандариновый слой. Снова охлаждаем.
Приятного тебе аппетита!
На охлаждение каждого слоя уходит 1 час. Если мандариновый слой у вас застынет на поверхности, пока будете ждать охлаждения среднего слоя – просто снова подогрейте на огне и желатин растает.