Гостям понравится: мандариновая пана кота

8 декабря 2022, 11:09
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Источник:

инстаграмм Вкусные домашние рецепты

Еще немного и мы соберемся за праздничным столом с самыми родными. Чтобы удивить их вкусным рецептом с минимальными усилиями – приготовьте господина коту.

Мандариновая дева кота станет не только украшением праздничного стола, но и настоящим Новогодним десертом, который покорит вас с первой ложки.

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Этот трехслойный десерт родом из Италии. Для его приготовления вам не нужна духовка, что очень актуально.

Рецепт мандаринового господина кошки

  • Время: 2 – 3 часа
  • Порции: 4
Ингредиенты для сливочного слоя:
– 15 граммов желатина + 100 миллилитров воды;
– 600 граммов сливок 10 – 20% или молока;
– 80 граммов сахара;
– ванильный сахар или жидкая ваниль.
Мандариновый слой:
– 15 граммов желатина + 100 миллилитров воды;
– 900 граммов мандаринов;
– 50 граммов сахара.

Приготовление:

  • Желатин для сливочного и мандаринового слоя заливаем холодной водой.
  • Чтобы приготовить сливочный слой соединяем сливки, ваниль, сахар, подогреваем. Сливки должны стать горячими, но не кипеть. Снимаем с огня, добавляем набухший желатин и размешиваем до растворения желатина. Охлаждаем до комнатной температуры и разливаем по стаканам. Кладем в холодильник.
  • ️Оставляем 100 – 150 миллилитров из сливочного слоя для среднего слоя.
  • Чтобы приготовить мандариновый слой, чистим мандарины, взбиваем блендером и процеживаем сок. Соединяем сок, сахар, подогреваем, чтобы сок стал горячим. Снимаем с огня и добавляем набухший желатин, размешиваем до растворения желатина.
  • ️Для сливочного мандаринового слоя соединяем 150 миллилитров жидкости из сливочного слоя и 100 миллилитров жидкости из мандаринового слоя и разливаем по стаканам с охлажденным первым слоем. Снова охлаждаем.
  • ️На охлажденный средний слой разливаем мандариновый слой. Снова охлаждаем.

Приятного тебе аппетита!

На охлаждение каждого слоя уходит 1 час. Если мандариновый слой у вас застынет на поверхности, пока будете ждать охлаждения среднего слоя – просто снова подогрейте на огне и желатин растает.

Автор: Богданна Рибак