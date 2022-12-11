Особливість цього десерту є у тому, що він не потребує значних зусиль та кулінарних навичок. Мандариновий чизкейк без випікання сподобається кожному ласуну.

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Хрумка основа, ніжний вершковий шар та яскравий цитрусовий смак – ідеальний торт до святкового чи буденного столу.

Рецепт мандаринового чизкейка

Час: 2 – 3 години

2 – 3 години Порції: 6 – 8

Інгредієнти для основи:

– 150 грамів пісочного печива;

– 60 грамів вершкового масла.

Для начинки:

– 10 грамів желатину;

– 40 мілілітрів холодної води;

– 400 грамів вершкового сиру;

– 75 грамів цукру;

– 100 мілілітрів вершків (10-33%).

Для мандаринового желе:

– 10 грамів желатину;

– 50 мілілітрів холодної води;

– 6 штук мандаринів;

– 40 грамів цукру.

Приготування:

Печиво подрібнюємо у блендері до стану крихти. Додаємо розтоплене вершкове масло і перемішуємо. Кладемо у форму і добре утрамбовуємо. Прибираємо у холодильник поки готуватимемо начинку. ⠀ ⠀

Желатин заливаємо водою і залишаємо на 15 хвилин. Після цього розтоплюємо у мікрохвильовці.

До вершкового сиру додаємо цукор, вершки, розтоплений желатин і пробиваємо все блендером до однорідної консистенції. Кладемо зверху на основу та прибираємо у холодильник до застигання.

Для мандаринового шару желатин заливаємо водою та залишаємо на 15 хвилин. Очищені мандарини пробиваємо у блендері та проціджуємо сік через сито.

Додаємо цукор і, помішуючи, доводимо до кипіння. Вимикаємо вогонь, додаємо набряклий желатин і перемішуємо до його розчинення.

Охолоджуємо до кімнатної температури та виливаємо зверху на начинку. Прибираємо у холодильник на декілька годин.

Готовий торт можна задекорувати листочками м'яти або шматочками мандаринок.

Смачного!⠀