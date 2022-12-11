Особливість цього десерту є у тому, що він не потребує значних зусиль та кулінарних навичок. Мандариновий чизкейк без випікання сподобається кожному ласуну.

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Хрумка основа, ніжний вершковий шар та яскравий цитрусовий смак – ідеальний торт до святкового чи буденного столу.

Рецепт мандаринового чизкейка

  • Час: 2 – 3 години
  • Порції: 6 – 8

Приготування:

  • Печиво подрібнюємо у блендері до стану крихти. Додаємо розтоплене вершкове масло і перемішуємо. Кладемо у форму і добре утрамбовуємо. Прибираємо у холодильник поки готуватимемо начинку. ⠀ ⠀
  • Желатин заливаємо водою і залишаємо на 15 хвилин. Після цього розтоплюємо у мікрохвильовці.
  • До вершкового сиру додаємо цукор, вершки, розтоплений желатин і пробиваємо все блендером до однорідної консистенції. Кладемо зверху на основу та прибираємо у холодильник до застигання.
  • Для мандаринового шару желатин заливаємо водою та залишаємо на 15 хвилин. Очищені мандарини пробиваємо у блендері та проціджуємо сік через сито.
  • Додаємо цукор і, помішуючи, доводимо до кипіння. Вимикаємо вогонь, додаємо набряклий желатин і перемішуємо до його розчинення.
  • Охолоджуємо до кімнатної температури та виливаємо зверху на начинку. Прибираємо у холодильник на декілька годин.
  • Готовий торт можна задекорувати листочками м'яти або шматочками мандаринок.

Смачного!⠀