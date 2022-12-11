Зимнее наслаждение: мандариновый чизкейк без выпечки
11 декабря 2022, 09:05Читати новину українською
Источник:инстаграмм Валерия Велигура
Чтобы завершить праздничный стол нужен особый десерт. Нежный и яркий торт с мандаринками – то, что нужно!
Особенность этого десерта состоит в том, что он не нуждается в значительных усилиях и кулинарных навыках. Мандариновый чизкейк без выпекания понравится каждому сладкоегу.
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Хрустящая основа, нежный сливочный слой и яркий цитрусовый вкус – идеальный торт к праздничному или обыденному столу.
Рецепт мандаринового чизкейка
- Время: 2 – 3 часа
- Порции: 6 – 8
– 150 граммов песочного печенья;
– 60 граммов сливочного масла.
Для начинки:
– 10 граммов желатина;
– 40 миллилитров холодной воды;
– 400 граммов сливочного сыра;
– 75 граммов сахара;
– 100 миллилитров сливок (10-33%).
Для мандаринового желе:
– 10 граммов желатина;
– 50 миллилитров холодной воды;
– 6 штук мандаринов;
– 40 граммов сахара.
Приготовление:
- Печенье измельчаем в блендере до состояния крошки. Добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем. Кладем в форму и хорошо утрамбовываем. Убираем в холодильник, пока будем готовить начинку. ⠀ ⠀
- Желатин заливаем водой и оставляем на 15 минут. После этого растапливаем в микроволновке.
- К сливочному творогу добавляем сахар, сливки, растопленный желатин и пробиваем все блендером до однородной консистенции. Кладем сверху на основание и убираем в холодильник до застывания.
- Для мандарина желатин заливаем водой и оставляем на 15 минут. Очищенные мандарины пробиваем в блендере и процеживаем сок через сито.
- Добавляем сахар и, помешивая, доводим до кипения. Выключаем огонь, добавляем набухший желатин и перемешиваем до его растворения.
- Охлаждаем до комнатной температуры и выливаем сверху на внутренность. Убираем в холодильник на несколько часов.
- Готовый торт можно декорировать листочками мяты или кусочками мандаринок.
Приятного аппетита!⠀