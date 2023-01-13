Український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом простого пирога з мандаринами, який він приготував на звичайній сковорідці.
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Шеф-кухар запевняє, що ми незламні та нас не злякають труднощі, особливо коли хочеться солоденького. Мандариновий пиріг саме такий: простий, смачний, ароматний та соковитий.
Рецепт пирога з мандаринами на сковорідці
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- На антипригарну сковорідку висипаємо цукор та вершкове масло. Помішуємо лопаткою та доводимо до карамельного кольору.
- Очищені мандарини розрізані навпіл викладаємо на карамель зрізом донизу та посипаємо спеціями.
- Для тіста змішуємо всі інгредієнти та поливаємо ним мандарини. Накриваємо кришкою та готуємо на повільному вогні доки тісто не пропечеться.
- Готовий пиріг перегортаємо з допомогою тарілки і подаємо до столу гарячим, або охолодженим. Він виходить соковитий і ароматний.
Смачного!