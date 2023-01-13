Мандариновый пирог на сковороде

13 января 2023, 12:41
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Владимир Ярославский

Из-за постоянного отключения света трудно спланировать что-то, особенно если речь идет об выпечке.

Украинский шеф-повар Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом простого пирога с мандаринами, который приготовил на обычной сковородке.

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Шеф-повар уверяет, что мы несокрушимы и нас не испугают трудности, особенно когда хочется сладенького. Мандариновый пирог именно такой: простой, вкусный, ароматный и сочный.

Рецепт пирога с мандаринами на сковороде

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4 – 6
Ингредиенты:
– 5 – 6 мандарин среднего размера;
– 20 граммов сливочного масла;
– 30 граммов сахара;
– молотая корица или кардамон.
Для теста:
– куриное яйцо;
– 50 граммов молока;
– 50 граммов сахара;
– 25 граммов масла;
– 120 граммов муки;
– 5 граммов разрыхлителя;
– цедра лимона.

Приготовление:

  • На антипригарную сковороду высыпаем сахар и сливочное масло. Помешиваем лопаткой и доводим до карамельного цвета.
  • Очищенные разрезанные мандарины пополам выкладываем на карамель срезом вниз и посыпаем специями.

  • Для теста смешиваем все ингредиенты и поливаем мандарины. Накрываем крышкой и готовим на медленном огне, пока тесто не пропечется.
  • Готовый пирог листаем с помощью тарелки и подаем к столу горячим или охлажденным. Он получается сочный и ароматный.

Приятного тебе аппетита!
 

Автор: Богданна Рибак