Мандрики — вкусности, которые из традиционных обрядовых трансформировались в повседневные сладости к чаю, кофе или компоту. Известно, что раньше их готовили к праздникам Петра и Павла, а название блюда в народе связывали с легендой о путешествии по миру этих двух апостолов.

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В Карпатах и Прикарпатье праздник Петра и Павла любили пастухи, устраивали гуляния на выгонах и долинах. До празднования пекли мандрики, веселились, соревновались и танцевали.

В разных регионах нашей страны мандрики представлены пышками, печеными или жареными лепешками, а где-то вообще булками. Аутентичным считается рецепт на основе творожного теста или же с творожной начинкой. А вот форма опять-таки имеет множество вариантов.

Кроме творожной начинки, мандрики можно дополнить свежими или морожеными ягодами, печеными фруктами, маком или тыквой.

Рецепт аутентичных мандриков

Время: 80 минут

80 минут Порции: 10 – 12 штук

Ингредиенты для теста:

– 200 граммов мягкого сливочного масла;

– 500 граммов муки;

– 2 куриных яйца;

– 150 граммов сахара;

– 5 грамм разрыхлителя для теста.

Для начинки:

– 300 граммов кисломолочного сыра;

– 50 граммов сахара;

– ваниль;

– 1 яичный белок;

– 30 граммов пшеничной муки.

Для смазки:

– яичный желток;

– вода.

Приготовление:

Заранее извлеките масло из холодильника, чтобы оно было мягким. Смешиваем его с сахаром и взбиваем до белой помадки. Добавляем яйца и еще раз взбиваем. Далее добавляем просеянную муку и разрыхлитель, взбиваем миксером или с помощью кухонной машины.

Тесто раскатываем между двух листов пергамента, толщиной примерно в 3 миллиметра. Ставим в холодильник на пол часа отдохнуть.

Для начинки просто всё смешиваем до однородности.

В раскатанном тесте вырубкой (или стаканом) вырезаем круги. На одно кладем ложку начинки, а другим накрываем. Немного залепляем краешки вилкой.

Смазываем желтком с каплей воды.

Запекаем при 180 градусах примерно 20 минут.

Готово!