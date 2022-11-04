Мандрики — вкусности, которые из традиционных обрядовых трансформировались в повседневные сладости к чаю, кофе или компоту. Известно, что раньше их готовили к праздникам Петра и Павла, а название блюда в народе связывали с легендой о путешествии по миру этих двух апостолов.
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В Карпатах и Прикарпатье праздник Петра и Павла любили пастухи, устраивали гуляния на выгонах и долинах. До празднования пекли мандрики, веселились, соревновались и танцевали.
В разных регионах нашей страны мандрики представлены пышками, печеными или жареными лепешками, а где-то вообще булками. Аутентичным считается рецепт на основе творожного теста или же с творожной начинкой. А вот форма опять-таки имеет множество вариантов.
Кроме творожной начинки, мандрики можно дополнить свежими или морожеными ягодами, печеными фруктами, маком или тыквой.
Рецепт аутентичных мандриков
- Время: 80 минут
- Порции: 10 – 12 штук
Приготовление:
- Заранее извлеките масло из холодильника, чтобы оно было мягким. Смешиваем его с сахаром и взбиваем до белой помадки. Добавляем яйца и еще раз взбиваем. Далее добавляем просеянную муку и разрыхлитель, взбиваем миксером или с помощью кухонной машины.
- Тесто раскатываем между двух листов пергамента, толщиной примерно в 3 миллиметра. Ставим в холодильник на пол часа отдохнуть.
- Для начинки просто всё смешиваем до однородности.
- В раскатанном тесте вырубкой (или стаканом) вырезаем круги. На одно кладем ложку начинки, а другим накрываем. Немного залепляем краешки вилкой.
- Смазываем желтком с каплей воды.
- Запекаем при 180 градусах примерно 20 минут.
Готово!