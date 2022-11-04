Мандри́ки — смаколики, які з традиційних обрядових трансформувалися у повсякденні солодощі до чаю, кави чи компоту. Відомо, що раніше їх готували до свята Петра й Павла, а назву страви у народі пов’язували з легендою про мандрування світом цих двох апостолів.

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У Карпатах та Прикарпатті свято Петра і Павла полюбляли пастухи, вони влаштовували гуляння на вигонах та полонинах. До святкування пекли мандрики, веселились, змагались і танцювали.

У різних регіонах нашої країни мандрики представлені пампушками, печеними чи смаженими коржиками, а десь взагалі булками. Автентичним вважається рецепт на основі сирного тіста або ж із сирною начинкою. А от форма знову ж має безліч варіантів.

Окрім сирної начинки, мандрики можна доповнити свіжими чи мороженими ягодами, печеними фруктами, маком або гарбузом.

Рецепт автентичних мандриків

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 10 – 12 штук

Інгредієнти для тіста:

– 200 грамів м'якого вершкового масла;

– 500 грамів борошна;

– 2 курячих яйця;

– 150 грамів цукру;

– 5 грамів розпушувача для тіста.

Для начинки:

– 300 грамів кисло-молочного сиру;

– 50 грамів цукру;

– ваніль;

– 1 яєчний білок;

– 30 грамів пшеничного борошна.

Для змащування:

– яєчний жовток;

– вода.

Приготування:

Заздалегідь дістаньте масло з холодильника, щоб воно було м'яким. Змішуємо його з цукром і збиваємо до білої помадки. Додаємо яйця і ще раз збиваємо. Далі додаємо просіяне борошно і розпушувач, збиваємо міксером або за допомогою кухонної машини.

Тісто розкачуємо між двох листів пергаменту, товщиною приблизно в 3 міліметри. Ставимо в холодильник на пів години відпочити.

Для начинки просто все змішуємо до однорідності.

В розкачаному тісті вирубкою (або склянкою) вирізаємо кола. На одне кладемо ложку начинки, а іншим накриваємо. Трішки заліплюємо краєчки виделкою.

Змащуємо жовтком з краплею води.

Запікаємо при 180 градусах приблизно 20 хвилин.

Готово!