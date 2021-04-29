Мангольд или свекла листовая содержит витамины К, B1, B2, D, PP, бета-каротин, аскорбиновую кислоту, фосфор, селен, медь, калий, кальций, цинк, магний, железо, сахара, белки. Употребляют только листья, а не стебли и корешки.

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– польза

При употреблении листьев укрепляется иммунитет, улучшается работа сердечно-сосудистой системы, нормализация артериального давления, очищение организма, выведение солей. В его составе содержится бетаин, который способствует расщеплению и усвоению растительных, животных белков и улучшает работу печени, предотвращает развитие атеросклероза.

Мангольд / Фото Freepik

– калорийность

Мангольд часто включают в диеты для снижения веса. Низкокалорийный овощ имеет 19 калорий в 100 граммов.

– противопоказания

Употреблять в умеренных количествах, потому что витамин К и щавелевая кислота в его составе, может нанести ущерб организму и при чрезмерном употреблении привести к вязкости крови, что может вызвать образование тромбов и частые мигрени. Нельзя употреблять лицам с аллергией на продукт, при заболеваниях пищеварительной системы, желчнокаменной и мочекаменной болезни, при варикозе, тромбофлебите. Лучше всего проконсультироваться с врачом.

Запеченный мангольд / Фото Pexels

– использование в кулинарии

Для сохранения полезных свойств лучше всего употреблять листья в сыром виде. Мангольд используют при приготовлении салатов, бутербродов, пасты, первых блюд и гарниров. Хранить в холодильнике не более двух суток.