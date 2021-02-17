Чем полезен шпинат и почему его стоит включить в свой рацион – читайте в материале.

Шпинат содержит много витаминов и минералов. Зеленое растение, которое следует включить в свой рацион.

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– польза шпината

Листья растения – источник питательных и полезных веществ – белков, углеводов, витаминов А, С, Е, К, В6, кальция, железа, йода, минералов – магния, калия, меди, цинка, которые положительно влияют на здоровья сердца, щитовидной железы, помогают выведению из организма токсинов.

Благодаря содержанию большого количества антиоксидантов шпинат помогает укреплению здоровья и иммунитета организма. В шпинате содержится бета-каротин – полезный для здоровья глаз.

Польза шпината / Фото unsplash.com

– калорийность

Шпинат способствует снижению веса, поэтому шпинат часто включают в диеты. Для тех, кто планирует избавиться от лишних килограммов – это низкокалорийный, полезный и питательный продукт. На 100 граммов – 23 калории.

Листья шпината / Фото unsplash.com

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– вред шпината

Шпинат стоит употреблять в умеренных количествах. В листьях растения содержится высокая степень щавелевой кислоты, поэтому нельзя употреблять лицам с нарушением солевого обмена, у которых проблемы с желчным пузырем, камни в почках. Лучше всего проконсультироваться с врачом.

Шпинат может содержать токсины, поэтому выбирая свежий шпинат обращайте внимание на его внешний вид и форму листьев. Не должно быть темных пятен и сухих листьев.

Брускета со шпинатом / Фото pexels.com

– применение в кулинарии

Для приготовления блюд используют свежий и замороженный шпинат. Даже при термообработке в шпинате остаются полезные свойства. Свежий шпинат нужно тщательно мыть или отварить в кипятке, чтобы избавиться от нитратов.

Из листьев шпината готовят салаты, смузи, используют для выпечки, приготовления супов и десертов.