Рецепты постных завтраков на любой вкус: современные варианты блюд
Не знаете, что придумать на завтрак, чтобы было сытно, питательно и с соблюдением поста? Мы подготовили для вас три варианта постных завтраков на любой вкус.
Источник:24 канал
Очень вкусные и полезные рецепты быстрых завтраков, которые можно употреблять в пост. Все завтраки без молочных продуктов животного происхождения, их также можно готовить для вегетарианцев и веганов.
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В первый день Великого поста нужно ограничить себя в употреблении мяса и продуктов животного происхождения, а наши рецепты завтраков прекрасно подойдут для постного меню.
Попробуйте приготовить и удивите свою семью необыкновенным вкусом блюд и обогатите свой организм полезными витаминами и микроэлементами.
- тосты с гуакамоле
Классический гуакамоле
- Очистите авокадо от кожуры и удалите косточку. Разомните мякоть авокадо вилкой в небольшой салатнице. Сбрызните его лимонным соком и перемешайте.
- Помидоры порежьте пополам и добавьте к авокадо, посолите и поперчите.
- Свежие веточки кинзы мелко нарежьте ножом и добавьте к авокадо у помидоров.
- Тщательно перемешайте гуакамоле и подавайте его на цельнозерновых тостах или хлебцах. По желанию тосты с гуакамоле можно полить бальзамическим кремом. Приятного аппетита!
- овсянка на воде с манго и мятой
Рецепт овсянки на воде
- Отварите овсянку на воде до готовности. Переложите в глубокую миску для завтрака.
- Выложите на овсянку кусочки манго или пюре манго и мяты (предварительно измельчите их в блендере несколько секунд). По желанию добавьте к каше кусочки, киви, ананаса или хурмы.
- Подавайте диетическую и постную овсянку из манго к столу горячей. Приятного аппетита!
– шоколадный чиа пудинг на кокосовом молоке с ягодами
Чиа пудинг на растительном молоке
- С вечера замочите семена чиа в коксовом или другом растительном молоке, отправьте смесь в холодильник.
- Смешайте чиа пудинг с какао или керобом до однородной консистенции.
- Выложите шоколадный чиа пудинг на дно стакана, сверху добавьте ягоды на ваш вкус, снова несколько ложек чиа пудинга и ягоды.
- Подавайте вкусный и питательный чиа пудинг к столу сразу. Приятного аппетита!
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