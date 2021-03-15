Не знаете, что придумать на завтрак, чтобы было сытно, питательно и с соблюдением поста? Мы подготовили для вас три варианта постных завтраков на любой вкус.

Очень вкусные и полезные рецепты быстрых завтраков, которые можно употреблять в пост. Все завтраки без молочных продуктов животного происхождения, их также можно готовить для вегетарианцев и веганов.

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В первый день Великого поста нужно ограничить себя в употреблении мяса и продуктов животного происхождения, а наши рецепты завтраков прекрасно подойдут для постного меню.

Попробуйте приготовить и удивите свою семью необыкновенным вкусом блюд и обогатите свой организм полезными витаминами и микроэлементами.

- тосты с гуакамоле

Классический гуакамоле

Ингредиенты:

– 2 авокадо;

– 2 ст. л лимонного сока;

– 4 помидора черри;

– 3-4 веточки кинзы;

– соль, черный молотый перец на ваш вкус.

Очистите авокадо от кожуры и удалите косточку. Разомните мякоть авокадо вилкой в небольшой салатнице. Сбрызните его лимонным соком и перемешайте. Помидоры порежьте пополам и добавьте к авокадо, посолите и поперчите. Свежие веточки кинзы мелко нарежьте ножом и добавьте к авокадо у помидоров. Тщательно перемешайте гуакамоле и подавайте его на цельнозерновых тостах или хлебцах. По желанию тосты с гуакамоле можно полить бальзамическим кремом. Приятного аппетита!

- овсянка на воде с манго и мятой

Рецепт овсянки на воде

Ингредиенты:

– 3 ст. л овсянки;

– 150-200 мл воды;

– кусочки манго;

– веточка мяты;

– другие фрукты и ягоды на ваш вкус.

Отварите овсянку на воде до готовности. Переложите в глубокую миску для завтрака. Выложите на овсянку кусочки манго или пюре манго и мяты (предварительно измельчите их в блендере несколько секунд). По желанию добавьте к каше кусочки, киви, ананаса или хурмы. Подавайте диетическую и постную овсянку из манго к столу горячей. Приятного аппетита!

– шоколадный чиа пудинг на кокосовом молоке с ягодами

Чиа пудинг на растительном молоке

Ингредиенты:

– 200-300 мл кокосового молока;

– 2-3 ст. л чиа;

– ягоды на ваш вкус;

– 1 ст. л какао или кероба.