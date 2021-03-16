А ви знали, що з манної крупи можна готувати не тільки кашу? Ліза Глінська залюбки поділилася, що готує з манки та розповіла про сорти популярного продукту.

Талановита кондитерка Ліза Глінська продовжує ділитися з читачами корисною інформацію про популярні продукти.

Читайте також Рецепти пісних сніданків на будь-який смак: сучасні варіанти страв

Сьогодні дівчина розповідає про манку, користь каші, що з неї можна приготувати окрім звичної страви – манної каші.

Манна крупа – перемелені зерна пшениці діаметром 0,25 – 1 міліметр. Виготовляють манку з твердих або м'яких сортів пшениці. На маркуванні її позначають так: "М" – м'який сорт, "Т" – твердий, або "МТ" – суміш сортів.

Сорти манки

Манка марки "М" містить мінімальну кількість клітковини, білків та багато крохмалю. Найчастіше з неї готують рідкі молочні каші, додають до оладок, котлет та запіканок.

Манка марки "Т" містить більше клітковини та білка, менше крохмалю. З цієї крупи найкраще виходять десерти, також її додають до фаршу.

Манка швидко готується та дуже легко засвоюється організмом. Проте, будьте обережні, адже вона дуже калорійна!

Також манку не радять вживати при непереносності глютену, та й вітамінів і корисних мінералів у ній мало.

Як використовувати манку

З манки можна готувати кашу, додавати її до різноманітних запіканок, оладок, котлет, також до соусів. Готують суфле, муси, пудинги.До речі, мусові десерти з манки виходять особливо ніжними.