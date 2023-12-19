Бюджетный, но очень вкусный: рецепт манника на кефире за 30 минут
19 декабря 2023, 10:40Читати новину українською
Источник:polli_cooking
Манник – простая, но очень вкусная выпечка. Его можно быстро испечь, а ингредиенты есть у каждого в холодильнике.
Попробуйте добавить к этому базовому рецепту кокосовую стружку. Также готовый манник можно посыпать сахарной пудрой или полить глазурью.
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Рецепт манника на кефире
- Время: 30 минут + 10 минут подготовка
- Порций: 6
– 1 стакан манки;
– 1 стакан кефира;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 2 яйца;
– 0,5 стакана сахара;
– 8 граммов ванильного сахара;
– 80 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Манку залейте кефиром, добавьте разрыхлитель, хорошо перемешайте и отставьте набухать на 10 – 15 минут.
- К яйцам добавьте сахар, ванильный сахар и хорошо взбейте. Влейте растопленное сливочное масло и перемешайте.
- Также к яйцам добавьте манку, уже успевшую хорошо набухнуть, и снова перемешайте.
- Перелейте массу в форму и отправьте в разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут.