Спробуйте додати до цього базового рецепта кокосову стружку. Також готовий манник можна посипати цукровою пудрою чи полити глазур'ю.

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Рецепт манника на кефірі

  • Час: 30 хвилин + 10 хвилин підготовка
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Манку залийте кефіром, додайте розпушувач, добре перемішайте та відставте набухати на 10 – 15 хвилин.
  2. До яєць додайте цукор, ванільний цукор та добре збийте. Влийте розтоплене вершкове масло та перемішайте.
  3. Також до яєць додайте манку, яка вже встигла добре набухнути, і знову перемішайте.
  4. Перелийте масу в форму та відправ в розігріту до 170 градусів духовку на 30 хвилин.