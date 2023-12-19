Попробуйте добавить к этому базовому рецепту кокосовую стружку. Также готовый манник можно посыпать сахарной пудрой или полить глазурью.

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Рецепт манника на кефире

  • Время: 30 минут + 10 минут подготовка
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Манку залейте кефиром, добавьте разрыхлитель, хорошо перемешайте и отставьте набухать на 10 – 15 минут.
  2. К яйцам добавьте сахар, ванильный сахар и хорошо взбейте. Влейте растопленное сливочное масло и перемешайте.
  3. Также к яйцам добавьте манку, уже успевшую хорошо набухнуть, и снова перемешайте.
  4. Перелейте массу в форму и отправьте в разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут.