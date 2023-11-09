Можно печь хоть каждый день: приготовьте нежнейший манник "Зебра" по проверенному рецепту
9 ноября 2023, 11:06Читати новину українською
Источник:Лариса Каплун
Манник – бюджетная выпечка, поэтому его можно делать хоть каждый день. Пожалуй, это самый простой пирог, с которым справится каждый.
Он актуален осенью и зимой и имеет множество вариаций. Одна из них – "Зебра", сочетающая сливочный и шоколадный вкус.
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Пошаговый рецепт манника "Зебра"
Время: 1 час + 5 минут для подготовки
Порций: 5Ингредиенты:
– 250 граммов пшеничной муки;
– 1 стакан манки;
– 1 стакан сахара;
– 3 куриных яйца;
– 80 миллилитров подсолнечного масла;
– 300 миллилитров кефира;
– 10 грамм разрыхлителя для теста;
– 4 столовых ложки какао.
Приготовление:
- Соедините манку с кефиром, хорошо перемешайте и оставьте на 20 – 30 минут.
- Яйца вместе с сахаром взбейте миксером до густой пены. Добавьте по вкусу ванильный сахар и щепотку соли.
- В массу влейте масло и тщательно перемешайте.
- К манке с кефиром добавьте 10 грамм разрыхлителя, влейте туда же яичную смесь и перемешайте.
- Добавьте просеянную муку и снова перемешайте. Тесто разделите на две части. К одной добавьте какао и перемешайте.
- Форму для манника застелите пергаментом и смажьте сливочным маслом.
- Выложите горкой 2 столовых ложки сначала белого теста, а затем столько же коричневого. Продолжайте заполнять форму таким образом, пока тесто не закончится. По желанию сформируйте более оригинальный узор ложкой.
- Выпекайте при температуре 180 градусов примерно 30 – 40 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой.
Приятного аппетита!