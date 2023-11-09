Він актуальний восени й взимку та має безліч варіації. Одна з них – "Зебра", яка поєднує вершковий та шоколадний смаки.
Цікаво Ніжність у кожному шматочку: готуємо вершкову запіканку з курячими стріпсами та овочами
Покроковий рецепт манника "Зебра"
Час: 1 година + 5 хвилин на підготовку
Порцій: 5
Приготування:
- З'єднайте манку з кефіром, добре перемішайте та залиште на 20 – 30 хвилин.
- Яйця разом з цукром збийте міксером до густої піни. Додайте до смаку ванільний цукор та щіпку солі.
- До маси влийте олію та ретельно перемішайте.
- До манки з кефіром додайте 10 грамів розпушувача, влийте туди ж яєчну суміш і перемішайте.
- Додайте просіяне борошно і знову перемішайте. Тісто розділіть на 2 частини. До однієї додайте какао і перемішайте.
- Форму для манника застеліть пергаментом і змастіть вершковим маслом.
- Викладіть гіркою 2 столові ложки спочатку білого тіста, а потім стільки ж коричневого. Продовжуйте заповнювати форму таким чином, поки тісто не закінчиться. За бажанням сформуйте оригінальніший візерунок ложкою.
- Випікайте за температурою 180 градусів приблизно 30 – 40 хвилин. Готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою.
Смачного!