Он актуален осенью и зимой и имеет множество вариаций. Одна из них – "Зебра", сочетающая сливочный и шоколадный вкус.
Интересно Нежность в каждом кусочке: готовим сливочную запеканку с куриными стрипсами и овощами
Пошаговый рецепт манника "Зебра"
Время: 1 час + 5 минут для подготовки
Порций: 5
Приготовление:
- Соедините манку с кефиром, хорошо перемешайте и оставьте на 20 – 30 минут.
- Яйца вместе с сахаром взбейте миксером до густой пены. Добавьте по вкусу ванильный сахар и щепотку соли.
- В массу влейте масло и тщательно перемешайте.
- К манке с кефиром добавьте 10 грамм разрыхлителя, влейте туда же яичную смесь и перемешайте.
- Добавьте просеянную муку и снова перемешайте. Тесто разделите на две части. К одной добавьте какао и перемешайте.
- Форму для манника застелите пергаментом и смажьте сливочным маслом.
- Выложите горкой 2 столовых ложки сначала белого теста, а затем столько же коричневого. Продолжайте заполнять форму таким образом, пока тесто не закончится. По желанию сформируйте более оригинальный узор ложкой.
- Выпекайте при температуре 180 градусов примерно 30 – 40 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой.
Приятного аппетита!