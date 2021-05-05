Какой маринад выбрать для курятины, чтобы мясо было ароматным и сочным? Мы подготовили для вас несколько вариантов маринада для курицы на мангале и уверены, что вы найдете для себя вкусный рецепт.

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– медовый

Ингредиенты:

– 4 ст. л меда;

– 1 ч. л крепкой горчицы;

– 2 ст. л соевого соуса;

– лимонный сок на ваш вкус.

Растопите мед на паровой бане или в микроволновке. Смешайте мед с горчицей и соевым соусом. Сбрызните курятину лимонным соком, перемешайте и оставьте на 3 – 4 минуты. Вылейте маринад на курятину и тщательно разомните руками. Оставьте куриное мясо в маринаде на 30 – 40 минут мариноваться. Приятного аппетита!

– итальянский с травами

Ингредиенты:

– 2 – 3 ст. л оливкового масла;

– смесь итальянских специй;

– лимонный сок на ваш вкус;

– 2 – 3 зубчика чеснока.

Выдавите зубчики чеснока через пресс и смешайте с оливковым маслом и сухими травами. Курятину сбрызните лимонным соком и перемешайте. Переложите курятину в миску и полейте маринадом. Накройте миску слоем пищевой пленки и оставьте мариноваться на 30 – 40 минут. Приятного аппетита!

– горчичный

Ингредиенты:

– 3 – 4 ст. л дижонской горчицы в зернах;

– 2 ст. л соевого соуса;

– лимонный сок на ваш вкус.