Какой маринад выбрать для курятины, чтобы мясо было ароматным и сочным? Мы подготовили для вас несколько вариантов маринада для курицы на мангале и уверены, что вы найдете для себя вкусный рецепт.
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– медовый
- Растопите мед на паровой бане или в микроволновке.
- Смешайте мед с горчицей и соевым соусом.
- Сбрызните курятину лимонным соком, перемешайте и оставьте на 3 – 4 минуты.
- Вылейте маринад на курятину и тщательно разомните руками. Оставьте куриное мясо в маринаде на 30 – 40 минут мариноваться. Приятного аппетита!
– итальянский с травами
- Выдавите зубчики чеснока через пресс и смешайте с оливковым маслом и сухими травами.
- Курятину сбрызните лимонным соком и перемешайте.
- Переложите курятину в миску и полейте маринадом. Накройте миску слоем пищевой пленки и оставьте мариноваться на 30 – 40 минут. Приятного аппетита!
– горчичный
- Сбрызните курятину лимонным соком и перемешайте. Оставьте на 3 – 4 минуты.
- Смешайте соевый соус с горчицей в зернах и вымешайте в маринаде курятину.
- Накройте мясо слоем пищевой пленки и оставьте мариноваться на 30 минут. Приятного аппетита!