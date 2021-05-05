Какой маринад выбрать для курятины, чтобы мясо было ароматным и сочным? Мы подготовили для вас несколько вариантов маринада для курицы на мангале и уверены, что вы найдете для себя вкусный рецепт.

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– медовый

  1. Растопите мед на паровой бане или в микроволновке.
  2. Смешайте мед с горчицей и соевым соусом.
  3. Сбрызните курятину лимонным соком, перемешайте и оставьте на 3 – 4 минуты.
  4. Вылейте маринад на курятину и тщательно разомните руками. Оставьте куриное мясо в маринаде на 30 – 40 минут мариноваться. Приятного аппетита!

– итальянский с травами

  1. Выдавите зубчики чеснока через пресс и смешайте с оливковым маслом и сухими травами.
  2. Курятину сбрызните лимонным соком и перемешайте.
  3. Переложите курятину в миску и полейте маринадом. Накройте миску слоем пищевой пленки и оставьте мариноваться на 30 – 40 минут. Приятного аппетита!

– горчичный

  1. Сбрызните курятину лимонным соком и перемешайте. Оставьте на 3 – 4 минуты.
  2. Смешайте соевый соус с горчицей в зернах и вымешайте в маринаде курятину.
  3. Накройте мясо слоем пищевой пленки и оставьте мариноваться на 30 минут. Приятного аппетита!