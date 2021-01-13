Якщо ви ще не готували перепілку вдома, наш рецепт чудово підійде для дебюту. Все необхідне для смачної та ситної страви – це потрібні інгредієнти та трішки любові.

Рецепт маринаду для перепілки від SmachnoNews також чудово підійде для курячих грудок або ніжок, а всі потрібні інгредієнти ви точно знайдете в себе на кухні.

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Перепілки достатньо маленькі тому, ані маринувати, ані випікати в духовці її довго не потрібно. Для обіду на двох осіб приготуйте дві перепілки – по одній на особу.

Маринад для перепілки

Інгредієнти:

– 1/2 лимона;

– 1/2 ч. л меду;

– 3 ст. л оливкової олії;

– 1 ч. л сушеного гострого перцю пластівцями;

– 2 зубчики часнику;

– 1 гілочка розмарину, лише голочки, дрібно порізати;

– 2 гілочки тим'яну, лише листочки;

– сіль на ваш смак.

Як маринувати перепілку вдома