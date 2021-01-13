Як приготувати маринад для перепілки в духовці: рецепт
Якщо ви ще не готували перепілку вдома, наш рецепт чудово підійде для дебюту. Все необхідне для смачної та ситної страви – це потрібні інгредієнти та трішки любові.
Рецепт маринаду для перепілки від SmachnoNews також чудово підійде для курячих грудок або ніжок, а всі потрібні інгредієнти ви точно знайдете в себе на кухні.
Читайте також Смачний рецепт паштету з копченої скумбрії від Лізи Глінської
Перепілки достатньо маленькі тому, ані маринувати, ані випікати в духовці її довго не потрібно. Для обіду на двох осіб приготуйте дві перепілки – по одній на особу.
Маринад для перепілки
Як маринувати перепілку вдома
- Ретельно помийте тушку птиці, видаліть хребет за допомогою кухонних ножиць та перекладіть м'ясо на дошку.
- Злегка придавіть тушку перепілки.
- Змішайте всі інгредієнти для маринаду перепілки та замаринуйте в ньому птицю.
- Залишіть перепілку маринуватися на 60-80 хвилин, не забувайте час від часу перевертати тушку.
- Розігрійте духовку до 200 градусів за 20 хвилин до початку випікання м'яса.
- Перекладіть перепілку на деко шкірою до верху та готуйте в духовці протягом 18-25 хвилин. Смачного!
Джерело: SmachnoNews
Поділитися новиною