Вкусный рецепт паштета из копченой скумбрии от Лизы Глинской
Вкусная закуска должна быть на каждом праздничном столе, а Елизавета Глинская поможет нам с рецептом ее приготовления.
Судья 1 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" поделилась рецептом вкусной закуски из копченой скумбрии на своей странице в инстаграм.
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Как приготовить закуску из копченой рыбы
- Отделите мясо рыбы от косточек, соедините с крем-сыром и перемешайте.
- На терке натрите яйцо и смешайте с рыбой. Добавьте копченую паприку, лимонный сок и тщательно вымешайте массу.
- Накройте паштет пищевой пленкой и поставьте в холодильник.
- Выложите готовый паштет на хрустящие гренки и посыпьте паприкой. Приятного аппетита!
Источник: SmachnoNews
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