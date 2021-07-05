Из чего готовят шашлык

Для приготовления шашлыка можно выбрать любое мясо: свинину, говядину, баранину, курятину или индейку. Чтобы шашлык был мягким нужно удалить сухожилия, а мясо нарезать поперек волокон.

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Оптимальные кусочки на шашлык – размер коробки для спичек или куриное яйцо.

Если нарезать мясо вдоль волокон, шашлык будет трудно жевать, ведь он будет волокнистым.

Курятину разделяют на филе, крылышки, бедра и голени и запекают целыми, а филе – нарезают кубиками по 3 сантиметра.

Маринады для шашлыка

Свежее, молодое мясо достаточно просто посолить и поперчить. Именно так готовят шашлык армянские повара. Французы добавляют к мясу можжевельник, а мексиканцы – чили.

Основное правило хорошего шашлыка – чем больше лука, тем лучше. Также добавляют к мясу чеснок, имбирь, паприку и душистый перец.



Маринады для шашлыка / Фото СТБ

Лиза Глинская призналась, что не использует в маринаде для мяса майонез, кетчуп или уксус.

Фирменный маринад от жениха Лизы Глинской

Ингредиенты:

– Вода;

– соевый соус.

*Пропорция 2:1.

Нарежьте мясо на кусочки, переложите в контейнер и залейте маринадом. Он должен полностью покрывать шашлык. Оставьте мясо в маринаде на 10 – 12 часов в холодильнике.

Луковый маринад

Ингредиенты:

– репчатый лук;

– соль по вашему вкусу.

Очистите лук от шелухи. Переложите его в чашу блендера и измельчите в пюре. Перед обжариванием замочите мясо в луковом пюре или соке из него и жарьте шашлык.

Маринад на кефире

Ингредиенты:

– кефир;

– лук кольцами;

– 1 ст. л хмели-сунели.

*Пропорция кефира и лука 1:1

Нарежьте репчатый лук кольцами. Смешайте в миске кефир с хмели-сунели. Переложите мясо в кефир, перемешайте с луком.

Маринад на минералке



Маринад на минералке / Фото Мястория

Ингредиенты:

– минеральная вода;

– лук;

– 1 ст. л растительного масла;

– 1 ст. л специй для шашлыка.

*Пропорция воды и лука 1:1

Нарежьте лук кольцами. В большой миске соедините воду, лук, масло и специи и замаринуйте в этом мясо.

Маринад на вине

Ингредиенты:

– белое вино;

– репчатый лук;

– свежий базилик.

В пищевом контейнере соедините нарезанный лук с вином. Добавьте свежие листочки базилика и замаринуйте мясо.

Маринад из киви



Маринад из киви / Фото 1000 меню

Ингредиенты:

– киви;

– репчатый лук.

Очистите киви от кожуры. Перебейте фрукт в блендере до консистенции пюре. Перетрите киви через сито, чтобы избавиться от черных косточек. Лук натрите на мелкой терке. Смешайте пюре киви и лук. Замаринуйте мясо и отправьте в холодильник на 10 – 12 часов.

Важно: во все маринады кроме первого, нужно добавить соль.