Из чего готовят шашлык
Для приготовления шашлыка можно выбрать любое мясо: свинину, говядину, баранину, курятину или индейку. Чтобы шашлык был мягким нужно удалить сухожилия, а мясо нарезать поперек волокон.
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Оптимальные кусочки на шашлык – размер коробки для спичек или куриное яйцо.
Если нарезать мясо вдоль волокон, шашлык будет трудно жевать, ведь он будет волокнистым.
Курятину разделяют на филе, крылышки, бедра и голени и запекают целыми, а филе – нарезают кубиками по 3 сантиметра.
Маринады для шашлыка
Свежее, молодое мясо достаточно просто посолить и поперчить. Именно так готовят шашлык армянские повара. Французы добавляют к мясу можжевельник, а мексиканцы – чили.
Основное правило хорошего шашлыка – чем больше лука, тем лучше. Также добавляют к мясу чеснок, имбирь, паприку и душистый перец.
Маринады для шашлыка / Фото СТБ
Лиза Глинская призналась, что не использует в маринаде для мяса майонез, кетчуп или уксус.
Фирменный маринад от жениха Лизы Глинской
*Пропорция 2:1.
- Нарежьте мясо на кусочки, переложите в контейнер и залейте маринадом. Он должен полностью покрывать шашлык.
- Оставьте мясо в маринаде на 10 – 12 часов в холодильнике.
Луковый маринад
- Очистите лук от шелухи.
- Переложите его в чашу блендера и измельчите в пюре.
- Перед обжариванием замочите мясо в луковом пюре или соке из него и жарьте шашлык.
Маринад на кефире
*Пропорция кефира и лука 1:1
- Нарежьте репчатый лук кольцами.
- Смешайте в миске кефир с хмели-сунели.
- Переложите мясо в кефир, перемешайте с луком.
Маринад на минералке
Маринад на минералке / Фото Мястория
*Пропорция воды и лука 1:1
- Нарежьте лук кольцами.
- В большой миске соедините воду, лук, масло и специи и замаринуйте в этом мясо.
Маринад на вине
- В пищевом контейнере соедините нарезанный лук с вином.
- Добавьте свежие листочки базилика и замаринуйте мясо.
Маринад из киви
Маринад из киви / Фото 1000 меню
- Очистите киви от кожуры. Перебейте фрукт в блендере до консистенции пюре.
- Перетрите киви через сито, чтобы избавиться от черных косточек.
- Лук натрите на мелкой терке.
- Смешайте пюре киви и лук.
- Замаринуйте мясо и отправьте в холодильник на 10 – 12 часов.
Важно: во все маринады кроме первого, нужно добавить соль.