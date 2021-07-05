З чого готують шашлик

Для приготування шашлику можна обрати будь-яке м'ясо: свинину, яловичину, баранину, курятину чи індичку. Щоб шашлик був м'яким потрібно видалити сухожилля, а м'ясо нарізати поперек волокон.

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Оптимальні шматочки на шашлик – розмір коробки для сірників або куряче яйце.

Якщо нарізати м'ясо повздовж волокон, шашлик буде важко жувати, адже він буде волокнистий.

Курятину розділяють на філе, крильця, стегна та гомілки й запікають цілими, а філе – нарізають кубиками по 3 сантиметри.

Маринади для шашлику

Свіже, молоде м'ясо достатньо просто посолити та поперчити. Саме так готують шашлик вірменські кухарі. Французи додають до м'яса ялівець, а мексиканці – чилі.

Основне правило хорошого шашлику – чим більше цибулі, тим краще. Також додають до м'яса часник, імбир, паприку та духмяний перець.


Маринади для шашлику / Фото СТБ

Ліза Глінська зізналася, що не використовує у маринаді для м'яса майонез, кетчуп чи оцет.

Фірмовий маринад від нареченого Лізи Глінської

*Пропорція 2:1.

  1. Наріжте м'ясо на шматочки, перекладіть в контейнер та залийте маринадом. Він повинен повністю покривати шашлик.
  2. Залишіть м'ясо в маринаді на 10 – 12 годин в холодильнику.

Цибулевий маринад

  1. Почистіть цибулю від лушпиння.
  2. Перекладіть її в чашу блендера та подрібніть в пюре.
  3. Перед обсмажуванням замочіть м'ясо в цибулевому пюре або соці з нього та смажте шашлик.

Маринад на кефірі

*Пропорція кефіру і цибулі 1:1

  1. Наріжте ріпчасту цибулю кільцями.
  2. Змішайте в мисці кефір з хмелі-сунелі.
  3. Перекладіть м'ясо в кефір, перемішайте з цибулею.

Маринад на мінералці


Маринад на мінералці / Фото М'ясторія

*Пропорція води і цибулі 1:1

  1. Наріжте цибулю кільцями.
  2. У великій мисці з'єднайте воду, цибулю, олію та спецій й замаринуйте в цьому м'ясо.

Маринад на вині

  1. У харчовому контейнері з'єднайте нарізану цибулю з вином.
  2. Додайте в маринад свіжі листочки базиліку та відправте м'ясо.

Маринад з ківі


Маринад з ківі / Фото 1000 меню

  1. Почистіть ківі від шкірки. Перебийте фрукт в блендері до консистенції пюре.
  2. Перетріть ківі через сито, щоб позбутися чорних кісточок.
  3. Цибулю натріть на дрібній тертці.
  4. Змішайте пюре ківі та цибулю.
  5. Замаринуйте м'ясо та відправте в холодильник на 10 – 12 годин.

Важливо: у всі маринади окрім першого, потрібно додати сіль.