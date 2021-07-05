З чого готують шашлик

Для приготування шашлику можна обрати будь-яке м'ясо: свинину, яловичину, баранину, курятину чи індичку. Щоб шашлик був м'яким потрібно видалити сухожилля, а м'ясо нарізати поперек волокон.

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Оптимальні шматочки на шашлик – розмір коробки для сірників або куряче яйце.

Якщо нарізати м'ясо повздовж волокон, шашлик буде важко жувати, адже він буде волокнистий.

Курятину розділяють на філе, крильця, стегна та гомілки й запікають цілими, а філе – нарізають кубиками по 3 сантиметри.

Маринади для шашлику

Свіже, молоде м'ясо достатньо просто посолити та поперчити. Саме так готують шашлик вірменські кухарі. Французи додають до м'яса ялівець, а мексиканці – чилі.

Основне правило хорошого шашлику – чим більше цибулі, тим краще. Також додають до м'яса часник, імбир, паприку та духмяний перець.



Маринади для шашлику / Фото СТБ

Ліза Глінська зізналася, що не використовує у маринаді для м'яса майонез, кетчуп чи оцет.

Фірмовий маринад від нареченого Лізи Глінської

Інгредієнти:

– Вода;

– соєвий соус.

*Пропорція 2:1.

Наріжте м'ясо на шматочки, перекладіть в контейнер та залийте маринадом. Він повинен повністю покривати шашлик. Залишіть м'ясо в маринаді на 10 – 12 годин в холодильнику.

Цибулевий маринад

Інгредієнти:

– ріпчаста цибуля;

– сіль на ваш смак.

Почистіть цибулю від лушпиння. Перекладіть її в чашу блендера та подрібніть в пюре. Перед обсмажуванням замочіть м'ясо в цибулевому пюре або соці з нього та смажте шашлик.

Маринад на кефірі

Інгредієнти:

– кефір;

– цибуля кільцями;

– 1 ст. л хмелі-сунелі.

*Пропорція кефіру і цибулі 1:1

Наріжте ріпчасту цибулю кільцями. Змішайте в мисці кефір з хмелі-сунелі. Перекладіть м'ясо в кефір, перемішайте з цибулею.

Маринад на мінералці



Маринад на мінералці / Фото М'ясторія

Інгредієнти:

– мінеральна вода;

– цибуля;

– 1 ст. л рослинної олії;

– 1 ст. л спецій для шашлику.

*Пропорція води і цибулі 1:1

Наріжте цибулю кільцями. У великій мисці з'єднайте воду, цибулю, олію та спецій й замаринуйте в цьому м'ясо.

Маринад на вині

Інгредієнти:

– біле вино;

– ріпчаста цибуля;

– свіжий базилік.

У харчовому контейнері з'єднайте нарізану цибулю з вином. Додайте в маринад свіжі листочки базиліку та відправте м'ясо.

Маринад з ківі



Маринад з ківі / Фото 1000 меню

Інгредієнти:

– ківі;

– ріпчаста цибуля.

Почистіть ківі від шкірки. Перебийте фрукт в блендері до консистенції пюре. Перетріть ківі через сито, щоб позбутися чорних кісточок. Цибулю натріть на дрібній тертці. Змішайте пюре ківі та цибулю. Замаринуйте м'ясо та відправте в холодильник на 10 – 12 годин.

Важливо: у всі маринади окрім першого, потрібно додати сіль.