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Выбирайте маринад, который больше всего вам по вкусу, или даже все четыре и наслаждайтесь отличным вкусом курятины без вреда для здоровья и лишних калорий.
После маринования курятины вы можете готовить ее как в духовке, так и на сковородке или на мангале. Все зависит от выбранного вами блюда и предпочтений. Приятного аппетита!
Рецепты полезных маринадов для курицы
– с яблоками
- Натрите яблоки на мелкой терке.
- Выжмите чеснок через пресс.
- Смешайте все ингредиенты и замаринуйте курочку.
– по-аджарски
- Выжмите чеснок через пресс.
- Смешайте все ингредиенты и замаринуйте курочку.
– по-гречески
- Выжмите чеснок через пресс.
- Смешайте все ингредиенты и замаринуйте курочку.
– с апельсинами
- Выжмите сок из апельсинов. Не выбрасывайте кожуру и мякоть.
- Выжмите чеснок через пресс.
- Смешайте все ингредиенты включая остатки от апельсинов и замаринуйте курочку.