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Выбирайте маринад, который больше всего вам по вкусу, или даже все четыре и наслаждайтесь отличным вкусом курятины без вреда для здоровья и лишних калорий.

После маринования курятины вы можете готовить ее как в духовке, так и на сковородке или на мангале. Все зависит от выбранного вами блюда и предпочтений. Приятного аппетита!

Рецепты полезных маринадов для курицы

– с яблоками

Ингредиенты:

– 2 куриных филе;

– 3 яблока;

– 15 г чеснока;

– 1 лимон;

– 40 г сливочного масла;

– специи на ваш вкус.

Натрите яблоки на мелкой терке. Выжмите чеснок через пресс. Смешайте все ингредиенты и замаринуйте курочку.

– по-аджарски

Ингредиенты:

– 2 куриных филе;

– 200 мл воды;

– 3 ст. л сливочного масла;

– 6 – 8 зубчиков чеснока;

– хмели-сунели;

– паприка.

Выжмите чеснок через пресс. Смешайте все ингредиенты и замаринуйте курочку.

– по-гречески

Ингредиенты:

– 2 куриных филе;

– 150 мл греческого йогурта;

– 30 мл оливкового масла;

– 2-4 зубчика чеснока;

– 2 ст. л лимонного сока;

– цедра лимона;

– специи на ваш вкус.

Выжмите чеснок через пресс. Смешайте все ингредиенты и замаринуйте курочку.

– с апельсинами

Ингредиенты:

– 2 куриных филе;

– 2 – 4 апельсина;

– 2 зубчика чеснока;

– кориандр;

– куркума;

– специи на ваш вкус.