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Выбирайте маринад, который больше всего вам по вкусу, или даже все четыре и наслаждайтесь отличным вкусом курятины без вреда для здоровья и лишних калорий.

После маринования курятины вы можете готовить ее как в духовке, так и на сковородке или на мангале. Все зависит от выбранного вами блюда и предпочтений. Приятного аппетита!

Рецепты полезных маринадов для курицы

– с яблоками

  1. Натрите яблоки на мелкой терке.
  2. Выжмите чеснок через пресс.
  3. Смешайте все ингредиенты и замаринуйте курочку.

– по-аджарски

  1. Выжмите чеснок через пресс.
  2. Смешайте все ингредиенты и замаринуйте курочку.

– по-гречески

  1. Выжмите чеснок через пресс.
  2. Смешайте все ингредиенты и замаринуйте курочку.

– с апельсинами

  1. Выжмите сок из апельсинов. Не выбрасывайте кожуру и мякоть.
  2. Выжмите чеснок через пресс.
  3. Смешайте все ингредиенты включая остатки от апельсинов и замаринуйте курочку.