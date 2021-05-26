Читайте також Що взяти з собою на пікнік: список необхідних речей та продуктів

Обирайте маринад, який найбільше вам до смаку, або й всі чотири та насолоджуйтеся відмінним смаком курятини без шкоди для здоров'я та зайвих калорій.

Після маринування курятини ви можете готувати її як в духовці, так і нас сковорідці чи на мангалі. Все залежить від обраної вами страви та вподобань. Смачного!

Рецепти корисних маринадів для курятини

 – з яблуками

  1. Натріть яблука на дрібній тертці.
  2. Вичавіть часник через прес.
  3. Змішайте всі інгредієнти та замаринуйте курочку.

 – по-аджарськи

  1. Вичавіть часник через прес.
  2. Змішайте всі інгредієнти та замаринуйте курочку.

 – по-грецьки

  1. Вичавіть часник через прес.
  2. Змішайте всі інгредієнти та замаринуйте курочку.

 – з апельсинами

  1. Вичавіть сік з апельсинів. Не викидайте шкірки та м'якоть.
  2. Вичавіть часник через прес.
  3. Змішайте всі інгредієнти включно із залишками від апельсинів та замаринуйте курочку.