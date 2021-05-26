Читайте також Що взяти з собою на пікнік: список необхідних речей та продуктів
Обирайте маринад, який найбільше вам до смаку, або й всі чотири та насолоджуйтеся відмінним смаком курятини без шкоди для здоров'я та зайвих калорій.
Після маринування курятини ви можете готувати її як в духовці, так і нас сковорідці чи на мангалі. Все залежить від обраної вами страви та вподобань. Смачного!
Рецепти корисних маринадів для курятини
– з яблуками
- Натріть яблука на дрібній тертці.
- Вичавіть часник через прес.
- Змішайте всі інгредієнти та замаринуйте курочку.
– по-аджарськи
- Вичавіть часник через прес.
- Змішайте всі інгредієнти та замаринуйте курочку.
– по-грецьки
- Вичавіть часник через прес.
- Змішайте всі інгредієнти та замаринуйте курочку.
– з апельсинами
- Вичавіть сік з апельсинів. Не викидайте шкірки та м'якоть.
- Вичавіть часник через прес.
- Змішайте всі інгредієнти включно із залишками від апельсинів та замаринуйте курочку.