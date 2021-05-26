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Обирайте маринад, який найбільше вам до смаку, або й всі чотири та насолоджуйтеся відмінним смаком курятини без шкоди для здоров'я та зайвих калорій.

Після маринування курятини ви можете готувати її як в духовці, так і нас сковорідці чи на мангалі. Все залежить від обраної вами страви та вподобань. Смачного!

Рецепти корисних маринадів для курятини

– з яблуками

Інгредієнти:

– 2 курячих філе;

– 3 яблука;

– 15 г часнику;

– 1 лимон;

– 40 г вершкового масла;

– спеції на ваш смак.

Натріть яблука на дрібній тертці. Вичавіть часник через прес. Змішайте всі інгредієнти та замаринуйте курочку.

– по-аджарськи

Інгредієнти:

– 2 курячих філе;

– 200 мл води;

– 3 ст. л вершкового масла;

– 6 – 8 зубчиків часнику;

– хмелі-сунелі;

– паприка.

Вичавіть часник через прес. Змішайте всі інгредієнти та замаринуйте курочку.

– по-грецьки

Інгредієнти:

– 2 курячих філе;

– 150 мл грецького йогурту;

– 30 мл оливкової олії;

– 2 – 4 зубчики часнику;

– 2 ст. л лимонного соку;

– цедра лимона;

– спеції на ваш смак.

Вичавіть часник через прес. Змішайте всі інгредієнти та замаринуйте курочку.

– з апельсинами

Інгредієнти:

– 2 курячих філе;

– 2 – 4 апельсини;

– 2 зубчики часнику;

– коріандр;

– куркума;

– спеції на ваш смак.