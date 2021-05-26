Четыре диетических маринада для сочной курочки: рецепты на любой вкус

Существует много вариантов маринадов для мяса, но большинство из них состоит из калорийных и не очень полезных ингредиентов: майонез, кетчуп. Мы подготовили для вас подборку исключительно полезных маринадов для нежного куриного мяса.
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Выбирайте маринад, который больше всего вам по вкусу, или даже все четыре и наслаждайтесь отличным вкусом курятины без вреда для здоровья и лишних калорий.
После маринования курятины вы можете готовить ее как в духовке, так и на сковородке или на мангале. Все зависит от выбранного вами блюда и предпочтений. Приятного аппетита!
Рецепты полезных маринадов для курицы
– с яблокамиИнгредиенты:
– 2 куриных филе;
– 3 яблока;
– 15 г чеснока;
– 1 лимон;
– 40 г сливочного масла;
– специи на ваш вкус.
- Натрите яблоки на мелкой терке.
- Выжмите чеснок через пресс.
- Смешайте все ингредиенты и замаринуйте курочку.
– по-аджарскиИнгредиенты:
– 2 куриных филе;
– 200 мл воды;
– 3 ст. л сливочного масла;
– 6 – 8 зубчиков чеснока;
– хмели-сунели;
– паприка.
- Выжмите чеснок через пресс.
- Смешайте все ингредиенты и замаринуйте курочку.
– по-греческиИнгредиенты:
– 2 куриных филе;
– 150 мл греческого йогурта;
– 30 мл оливкового масла;
– 2-4 зубчика чеснока;
– 2 ст. л лимонного сока;
– цедра лимона;
– специи на ваш вкус.
- Выжмите чеснок через пресс.
- Смешайте все ингредиенты и замаринуйте курочку.
– с апельсинамиИнгредиенты:
– 2 куриных филе;
– 2 – 4 апельсина;
– 2 зубчика чеснока;
– кориандр;
– куркума;
– специи на ваш вкус.
- Выжмите сок из апельсинов. Не выбрасывайте кожуру и мякоть.
- Выжмите чеснок через пресс.
- Смешайте все ингредиенты включая остатки от апельсинов и замаринуйте курочку.