Четыре диетических маринада для сочной курочки: рецепты на любой вкус

Существует много вариантов маринадов для мяса, но большинство из них состоит из калорийных и не очень полезных ингредиентов: майонез, кетчуп. Мы подготовили для вас подборку исключительно полезных маринадов для нежного куриного мяса.

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Выбирайте маринад, который больше всего вам по вкусу, или даже все четыре и наслаждайтесь отличным вкусом курятины без вреда для здоровья и лишних калорий.

После маринования курятины вы можете готовить ее как в духовке, так и на сковородке или на мангале. Все зависит от выбранного вами блюда и предпочтений. Приятного аппетита!

Рецепты полезных маринадов для курицы

– с яблоками

Натрите яблоки на мелкой терке. Выжмите чеснок через пресс. Смешайте все ингредиенты и замаринуйте курочку.

– по-аджарски

Выжмите чеснок через пресс. Смешайте все ингредиенты и замаринуйте курочку.

– по-гречески

Выжмите чеснок через пресс. Смешайте все ингредиенты и замаринуйте курочку.

– с апельсинами

Выжмите сок из апельсинов. Не выбрасывайте кожуру и мякоть. Выжмите чеснок через пресс. Смешайте все ингредиенты включая остатки от апельсинов и замаринуйте курочку.

– 2 куриных филе;– 3 яблока;– 15 г чеснока;– 1 лимон;– 40 г сливочного масла;– специи на ваш вкус.– 2 куриных филе;– 200 мл воды;– 3 ст. л сливочного масла;– 6 – 8 зубчиков чеснока;– хмели-сунели;– паприка.– 2 куриных филе;– 150 мл греческого йогурта;– 30 мл оливкового масла;– 2-4 зубчика чеснока;– 2 ст. л лимонного сока;– цедра лимона;– специи на ваш вкус.– 2 куриных филе;– 2 – 4 апельсина;– 2 зубчика чеснока;– кориандр;– куркума;– специи на ваш вкус.