Мы выбрали три рецепта лучших маринадов для шашлыка, которые вы с легкостью можете повторить дома. Выбирайте свежее мясо и готовьте с удовольствием.
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Среди перечня три самых популярных маринада: на кефире, с горчицей и майонезом и с киви.
Маринад с кефиром
Приготовление:
- Свинину нарезаем кусками.
- Выкладываем мясо одним слоем, далее добавляем кольца лука. Солим, перчим и посыпаем кинзой.
- Заливаем кефиром. Затем повторяем то же самое, сделав второй слой.
- Маринуем все в холодильнике сутки.
Маринад из киви
Приготовление:
- Смешиваем большие куски мяса с луком и специями. Перекладываем в кастрюлю или эмалированную посуду и заливаем минералкой так, чтобы покрыть все кусочки.
- Убираем в холодильник на 10 – 12 часов.
- Готовим из киви кашицу. В зависимости от вида мяса задаем время, когда добавить кашицу: в говядину – за 1,5 часа до приготовления, в баранину – за 40 минут, в свинину – за 20 минут.
- Маринад готов.
Горчичный маринад
Приготовление:
- Свинина и горчично-майонезный соус очень хорошо смешиваются. Мясо нарезаем кусками, смешиваем с солью, перцем, хмели-сунели, майонезом и горчицей.
- Выкладываем слоями: слой мяса, слой лука. Сверху заливаем соком лимона. Оставляем на час в тепле, а затем перекладываем в холодильник на 5 – 7 часов.
Приятного аппетита!