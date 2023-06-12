Мы выбрали три рецепта лучших маринадов для шашлыка, которые вы с легкостью можете повторить дома. Выбирайте свежее мясо и готовьте с удовольствием.

Читайте также Вкусный выбор для маленьких гурманов: почему куриные голени так нравятся детям

Среди перечня три самых популярных маринада: на кефире, с горчицей и майонезом и с киви.

Маринад с кефиром

Ингредиенты:

– 500 граммов свинины;

– 1 литр кефира;

– 2 головки репчатого лука;

– соль, черный молотый перец, кинза.

Приготовление:

Свинину нарезаем кусками.

Выкладываем мясо одним слоем, далее добавляем кольца лука. Солим, перчим и посыпаем кинзой.

Заливаем кефиром. Затем повторяем то же самое, сделав второй слой.

Маринуем все в холодильнике сутки.

Маринад из киви

Ингредиенты:

– 1 килограмм любого мяса;

– 3 – 4 большие луковицы;

– 1 киви;

– 1 стакан минеральной воды с газом;

– соль, специи.

Приготовление:

Смешиваем большие куски мяса с луком и специями. Перекладываем в кастрюлю или эмалированную посуду и заливаем минералкой так, чтобы покрыть все кусочки.

Убираем в холодильник на 10 – 12 часов.

Готовим из киви кашицу. В зависимости от вида мяса задаем время, когда добавить кашицу: в говядину – за 1,5 часа до приготовления, в баранину – за 40 минут, в свинину – за 20 минут.

Маринад готов.

Горчичный маринад

Ингредиенты:

– 1 столовая ложка горчицы;

– 2 столовая ложка майонеза;

– 4 – 5 луковиц;

– черный перец;

– 1 лимон;

– лавровый лист;

– хмели-суннели;

– соль.

Приготовление:

Свинина и горчично-майонезный соус очень хорошо смешиваются. Мясо нарезаем кусками, смешиваем с солью, перцем, хмели-сунели, майонезом и горчицей.

Выкладываем слоями: слой мяса, слой лука. Сверху заливаем соком лимона. Оставляем на час в тепле, а затем перекладываем в холодильник на 5 – 7 часов.

Приятного аппетита!

Понравились рецепты? попробуйте также приготовить на зиму варенье из клубники. Это очень вкусно и легко!