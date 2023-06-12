Ми дібрали три рецепти найкращих маринадів для шашлику, які ви з легкістю можете повторити вдома. Обирайте свіже м'ясо, та готуйте із задоволенням.

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Серед переліку три найпопулярніші маринади: на кефірі, з гірчицею та майонезом та з ківі.

Маринад з кефіром

Приготування:

  • Свинину нарізаємо шматками.
  • Викладаємо м'ясо одним шаром, далі додаємо кільця цибулі. Солимо, перчимо та посипаємо кінзою.
  • Заливаємо кефіром. Потім повторюємо те ж саме, зробивши другий шар.
  • Маринуємо все в холодильнику добу.

Маринад з ківі

Приготування:

  • Змішуємо великі шматки м'яса з цибулею і спеціями. Перекладаємо в каструлю або емальований посуд і заливаємо мінералкою так, щоб покрити всі шматочки.
  • Прибираємо в холодильник на 10 – 12 годин.
  • Готуємо з ківі кашку. Залежно від виду м'яса задаємо час, коли додати кашку: в яловичину – за 1,5 години до приготування, в баранину – за 40 хвилин, у свинину – за 20 хвилин.
  • Маринад готовий.

Гірчичний маринад

Приготування:

  • Свинина і гірчично-майонезний соус дуже добре поєднуються. М'ясо нарізаємо шматками, змішуємо з сіллю, перцем, хмелі-сунелі, майонезом і гірчицею.
  • Викладаємо шарами: шар м'яса, шар цибулі. Зверху заливаємо соком лимона. Залишаємо на годину в теплі, а потім перекладаємо в холодильник на 5 – 7 годин.

Смачного!