Маринованная фиолетовая капуста: идеальная закуска к любому столу

20 января 2023, 09:41
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Владимир Ярославский

Иногда так хочется чего-нибудь вкусного, овощного, но дома только капуста. Даже из нее можно приготовить оригинальный перекус, как в этом рецепте.

Маринованная фиолетовая капуста – отличная закуска, которую вы сможете быстро и легко приготовить. Блюдо настолько простое и бюджетное, что будет доступно каждому.

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Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом, который по силам каждому.

Рецепт маринованной капусты

  • Время: от 30 минут до 4 часов
  • Порции: 500 граммов
Ингредиенты:
– 300 граммов шинкованной капусты;
– 250 миллилитров воды;
– 30 граммов яблочного уксуса;
– 10 граммов соли
– 30 граммов сахара;
– гвоздика, бадьян, кориандр, фенхель.

Приготовление:

  • Тоненько шинкуем капусту, переминаем с солью и перекладываем в пол-литровую банку.
  • Отдельно смешиваем воду со всеми специями, сахаром и уксусом. Доводим до кипения и заливаем только что снятым с плиты маринадом.
  • Сверху, по желанию, можно добавить растительное масло.
  • Еще горячую банку с капустой можно поставить в горячую воду минут на 10 – 15, чтобы хорошо промариновалась капуста.
  • Охлаждаем и даем постоять до вечера.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак