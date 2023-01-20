Маринованная фиолетовая капуста: идеальная закуска к любому столу
20 января 2023, 09:41Читати новину українською
Источник:Владимир Ярославский
Иногда так хочется чего-нибудь вкусного, овощного, но дома только капуста. Даже из нее можно приготовить оригинальный перекус, как в этом рецепте.
Маринованная фиолетовая капуста – отличная закуска, которую вы сможете быстро и легко приготовить. Блюдо настолько простое и бюджетное, что будет доступно каждому.
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Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом, который по силам каждому.
Рецепт маринованной капусты
- Время: от 30 минут до 4 часов
- Порции: 500 граммов
– 300 граммов шинкованной капусты;
– 250 миллилитров воды;
– 30 граммов яблочного уксуса;
– 10 граммов соли
– 30 граммов сахара;
– гвоздика, бадьян, кориандр, фенхель.
Приготовление:
- Тоненько шинкуем капусту, переминаем с солью и перекладываем в пол-литровую банку.
- Отдельно смешиваем воду со всеми специями, сахаром и уксусом. Доводим до кипения и заливаем только что снятым с плиты маринадом.
- Сверху, по желанию, можно добавить растительное масло.
- Еще горячую банку с капустой можно поставить в горячую воду минут на 10 – 15, чтобы хорошо промариновалась капуста.
- Охлаждаем и даем постоять до вечера.
Приятного тебе аппетита!