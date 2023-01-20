Маринованная фиолетовая капуста – отличная закуска, которую вы сможете быстро и легко приготовить. Блюдо настолько простое и бюджетное, что будет доступно каждому.

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Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом, который по силам каждому.

Рецепт маринованной капусты

Время: от 30 минут до 4 часов

от 30 минут до 4 часов Порции: 500 граммов

Ингредиенты:

– 300 граммов шинкованной капусты;

– 250 миллилитров воды;

– 30 граммов яблочного уксуса;

– 10 граммов соли

– 30 граммов сахара;

– гвоздика, бадьян, кориандр, фенхель.

Приготовление:

Тоненько шинкуем капусту, переминаем с солью и перекладываем в пол-литровую банку.

Отдельно смешиваем воду со всеми специями, сахаром и уксусом. Доводим до кипения и заливаем только что снятым с плиты маринадом.

Сверху, по желанию, можно добавить растительное масло.

Еще горячую банку с капустой можно поставить в горячую воду минут на 10 – 15, чтобы хорошо промариновалась капуста.

Охлаждаем и даем постоять до вечера.

Приятного тебе аппетита!