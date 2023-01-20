Маринованная фиолетовая капуста – отличная закуска, которую вы сможете быстро и легко приготовить. Блюдо настолько простое и бюджетное, что будет доступно каждому.

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Украинский шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом, который по силам каждому.

Рецепт маринованной капусты

  • Время: от 30 минут до 4 часов
  • Порции: 500 граммов

Приготовление:

  • Тоненько шинкуем капусту, переминаем с солью и перекладываем в пол-литровую банку.
  • Отдельно смешиваем воду со всеми специями, сахаром и уксусом. Доводим до кипения и заливаем только что снятым с плиты маринадом.
  • Сверху, по желанию, можно добавить растительное масло.
  • Еще горячую банку с капустой можно поставить в горячую воду минут на 10 – 15, чтобы хорошо промариновалась капуста.
  • Охлаждаем и даем постоять до вечера.

Приятного тебе аппетита!