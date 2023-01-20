Маринована фіолетова капуста – відмінна закуска, яку ви зможете швидко і легко приготувати. Страва настільки проста та бюджетна, що буде доступна кожному.

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Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом, який під силу кожному.

Рецепт маринованої капусти

Час: від 30 хвилин до 4 годин

від 30 хвилин до 4 годин Порції: 500 грамів

Інгредієнти:

– 300 грамів шаткованої капусти;

– 250 мілілітрів води;

– 30 грамів яблучного оцту;

– 10 грамів солі

– 30 грамів цукру;

– гвоздика, бадьян, коріандр, фенхель.

Приготування:

Тоненько шаткуємо капусту, переминаємо із сіллю та перекладаємо у півлітрову банку.

Окремо змішуємо воду зі всіма спеціями, цукром та оцтом. Доводимо до кипіння та заливаємо щойно знятим з плити маринадом.

Зверху, за бажанням, можна додати олії.

Ще гарячу банку з капустою можна поставити у гарячу воду хвилин на 10 – 15, щоб добре промаринувалася капуста.

Охолоджуємо і даємо постояти до вечора.

Смачного!