Маринована фіолетова капуста – відмінна закуска, яку ви зможете швидко і легко приготувати. Страва настільки проста та бюджетна, що буде доступна кожному.
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Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився з читачами рецептом, який під силу кожному.
Рецепт маринованої капусти
- Час: від 30 хвилин до 4 годин
- Порції: 500 грамів
Приготування:
- Тоненько шаткуємо капусту, переминаємо із сіллю та перекладаємо у півлітрову банку.
- Окремо змішуємо воду зі всіма спеціями, цукром та оцтом. Доводимо до кипіння та заливаємо щойно знятим з плити маринадом.
- Зверху, за бажанням, можна додати олії.
- Ще гарячу банку з капустою можна поставити у гарячу воду хвилин на 10 – 15, щоб добре промаринувалася капуста.
- Охолоджуємо і даємо постояти до вечора.
Смачного!