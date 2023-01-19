Именно по китайскому календарю год кролика (кота) наступит в ночь с 21 на 22 января 2023 года. Чтобы его достойно встретить, предлагаем приготовить несколько вкусных и простых в приготовлении сырных закусок, к праздничному столу.
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На все три рецепта вам нужно всего пол часа, а наслаждаться невероятными вкусами с гостями или родными выбудете еще долго.
Сырная доска с бри
- Время: 10 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Делаем на сырые бри неглубокие надрезы, вставляем в них кусочки чеснока.
- Выкладываем тонко нарезанный багет на противень, посыпаем специями, поливаем маслом, запекаем при 200 градусах 15 минут.
Приятного тебе аппетита!
Сыр бри в панировке
- Время: 15 минут
- Порции: 16 кусочков
Приготовление:
- Сыр бри нарезаем на 16 небольших кусочков и панируем: кусочки сыра обваливаем в муке, затем в яйцах, предварительно взболтанных, далее в панировочных сухарях, снова в яйцах и сухарях. Таким образом панируем все кусочки.
- Обжариваем их на умеренном огне в разогретом масле до золотистости.
- Выкладываем на слой бумажного полотенца, чтобы впитался лишний жир.
- Подаем к столу с клюквенным соусом.
Приятного тебе аппетита!
Бутерброды с сыром бри
- Время: 5 – 10 минут
- Порции: 16 штук
Приготовление:
- На шпажки одеваем творог, кусочек мяса и оливки.
- Красиво выкладываем на тарелку и подаем на стол.
- Оливки можно заменить вялеными томатами, кусочком огурца или каперсами.
Приятного тебе аппетита!