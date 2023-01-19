Именно по китайскому календарю год кролика (кота) наступит в ночь с 21 на 22 января 2023 года. Чтобы его достойно встретить, предлагаем приготовить несколько вкусных и простых в приготовлении сырных закусок, к праздничному столу.

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На все три рецепта вам нужно всего пол часа, а наслаждаться невероятными вкусами с гостями или родными выбудете еще долго.

Сырная доска с бри

  • Время: 10 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Делаем на сырые бри неглубокие надрезы, вставляем в них кусочки чеснока.
  • Выкладываем тонко нарезанный багет на противень, посыпаем специями, поливаем маслом, запекаем при 200 градусах 15 минут.

Приятного тебе аппетита!

Сыр бри в панировке

  • Время: 15 минут
  • Порции: 16 кусочков

Приготовление:

  • Сыр бри нарезаем на 16 небольших кусочков и панируем: кусочки сыра обваливаем в муке, затем в яйцах, предварительно взболтанных, далее в панировочных сухарях, снова в яйцах и сухарях. Таким образом панируем все кусочки.
  • Обжариваем их на умеренном огне в разогретом масле до золотистости.
  • Выкладываем на слой бумажного полотенца, чтобы впитался лишний жир.
  • Подаем к столу с клюквенным соусом.

Приятного тебе аппетита!

Бутерброды с сыром бри

  • Время: 5 – 10 минут
  • Порции: 16 штук

Приготовление:

  • На шпажки одеваем творог, кусочек мяса и оливки.
  • Красиво выкладываем на тарелку и подаем на стол.
  • Оливки можно заменить вялеными томатами, кусочком огурца или каперсами.

Приятного тебе аппетита!