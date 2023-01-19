Именно по китайскому календарю год кролика (кота) наступит в ночь с 21 на 22 января 2023 года. Чтобы его достойно встретить, предлагаем приготовить несколько вкусных и простых в приготовлении сырных закусок, к праздничному столу.

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На все три рецепта вам нужно всего пол часа, а наслаждаться невероятными вкусами с гостями или родными выбудете еще долго.

Сырная доска с бри

Время: 10 минут

10 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– сыр бри;

– 1 зубчик чеснока;

– орегано;

– розмарин;

– оливковое масло.

Приготовление:

Делаем на сырые бри неглубокие надрезы, вставляем в них кусочки чеснока.

Выкладываем тонко нарезанный багет на противень, посыпаем специями, поливаем маслом, запекаем при 200 градусах 15 минут.

Приятного тебе аппетита!

Сыр бри в панировке

Время: 15 минут

15 минут Порции: 16 кусочков

Ингредиенты:

– 200 – 300 миллилитров масла;

– 1 сыр бри

– 2 куриных яйца

– мука

– панировочные сухари.

Приготовление:

Сыр бри нарезаем на 16 небольших кусочков и панируем: кусочки сыра обваливаем в муке, затем в яйцах, предварительно взболтанных, далее в панировочных сухарях, снова в яйцах и сухарях. Таким образом панируем все кусочки.

Обжариваем их на умеренном огне в разогретом масле до золотистости.

Выкладываем на слой бумажного полотенца, чтобы впитался лишний жир.

Подаем к столу с клюквенным соусом.

Приятного тебе аппетита!

Бутерброды с сыром бри

Время: 5 – 10 минут

5 – 10 минут Порции: 16 штук

Ингредиенты:

– 1 сыр бри;

– мясо по вашему вкусу (хамон, прошуто, нарезка салями);

– оливки.

Приготовление:

На шпажки одеваем творог, кусочек мяса и оливки.

Красиво выкладываем на тарелку и подаем на стол.

Оливки можно заменить вялеными томатами, кусочком огурца или каперсами.

Приятного тебе аппетита!