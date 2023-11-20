Хрустящая закуска, которая понравится всем: быстрый рецепт маринованной капусты с перцем
20 ноября 2023, 17:38Читати новину українською
Источник:Shuba
Капуста – отличный овощ, который можно тушить, квасить, мариновать или даже есть сырым. Попробуйте приготовить из нее невероятную закуску с болгарским перцем.
Кроме болгарских перцев, можно также взять перец чили, который придаст остроту. Можно добавить и редьку, редис или сельдерей.
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Пошаговый рецепт маринованной капусты с перцем
- Время: 25 минут
- Порций: 4
– 1 килограмм капусты;
– 200 граммов болгарского красного перца;
– 200 граммов моркови;
– 2 лука;
– 75 миллилитров уксуса;
– 40 граммов сахара;
– 20 граммов соли;
– половина чайной ложки горчицы;
– 2 лавровых листа;
– 5 горошин душистого перца.
Перец придаст маринованной капусте особый вкус / Фото Unsplash
Приготовление:
- Все овощи помойте, протрите насухо и порежьте произвольными кусками.
- В миске смешайте уксус, сахар, соль, горчицу, лавровый лист и душистый перец.
- Добавьте в маринад нарезанные овощи и хорошо перемешайте.
- Оставьте капусту на сутки, затем переложите в банки и поставьте храниться в холодильник. При подаче сбрызните маслом.