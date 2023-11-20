Окрім болгарських перців, можна також взяти перець чилі, який надасть гостроти. Можна додати й редьку, редиску чи селеру.

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Покроковий рецепт маринованої капусти з перцем

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

Хрумка закуска, яка сподобається всім: швидкий рецепт маринованої капусти з перцем
Перець додасть маринованій капусті особливого смаку / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Усі овочі помийте, витріть насухо і поріжте довільними шматками.
  2. У мисці змішайте оцет, цукор, сіль, гірчицю, лавровий лист і духмяний перець.
  3. Додайте в маринад порізані овочі та добре перемішайте.
  4. Залиште капусту на добу, а потім перекладіть в банки та поставте зберігатися в холодильник. При подачі збризніть олією.