Яблоки – это фрукт, который отлично подходит к любому виду мяса. Обычно мы используем их в свежем виде, но если потратить немного времени и усилий, то они способны раскрыть вкус блюда гораздо глубже. Попытайтесь воспользоваться этим рецептом и соединить эти яблоки с мясом – и результат может быть действительно потрясающим.
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Рецепт маринованных яблок в уксусе
Время: 45 минут
Порций: 4
Особенное дополнение к мясу / Фото Pixabay
Ингредиенты:
- 1 литр воды;
- 35 грамм сахара;
- 0,5 чайной ложки соли;
- 3 столовых ложки 10% уксуса.
Для каждой баночки нужны:
- 1 гвоздика;
- 2 – 4 зерна черного перца;
- 2 зерна душистого перца.
Приготовление:
- Яблоки моем, удаляем сердцевины, но кожуру не снимаем.
- Раскладываем яблоки по банкам и добавляем специи.
- Готовим рассол из воды, соли, сахара и уксуса, и заливаем им яблоки.
- Пастеризуем 20 минут, но если яблоки начнут развариваться, то время процесса следует сократить.
- При случае добавляем яблоки в любимое мясо.
Приятного аппетита!