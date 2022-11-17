Яблоки – это фрукт, который отлично подходит к любому виду мяса. Обычно мы используем их в свежем виде, но если потратить немного времени и усилий, то они способны раскрыть вкус блюда гораздо глубже. Попытайтесь воспользоваться этим рецептом и соединить эти яблоки с мясом – и результат может быть действительно потрясающим.

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Рецепт маринованных яблок в уксусе

Время: 45 минут

Порций: 4

Особенное дополнение к мясу / Фото Pixabay

Ингредиенты:

1 литр воды;

35 грамм сахара;

0,5 чайной ложки соли;

3 столовых ложки 10% уксуса.

Для каждой баночки нужны:

1 гвоздика;

2 – 4 зерна черного перца;

2 зерна душистого перца.

Приготовление:

Яблоки моем, удаляем сердцевины, но кожуру не снимаем. Раскладываем яблоки по банкам и добавляем специи. Готовим рассол из воды, соли, сахара и уксуса, и заливаем им яблоки. Пастеризуем 20 минут, но если яблоки начнут развариваться, то время процесса следует сократить. При случае добавляем яблоки в любимое мясо.

Приятного аппетита!