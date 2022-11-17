Яблука – це фрукт, який чудово пасує до будь-якого виду м'яса. Зазвичай ми використовуємо їх у свіжому вигляді, але якщо витратити трішки часу та зусиль, то вони здатні розкрити смак страви значно глибше. Спробуйте скористатися цим рецептом та поєднати ці яблука з м'ясом – і результат може бути справді приголомшливим.

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Рецепт маринованих яблук в оцті

Час: 45 хвилин

Порцій: 4

Особливий додаток до м'яса / Фото Pixabay

Інгредієнти:

1 літр води;

35 грамів цукру;

0,5 чайної ложки солі;

3 столові ложки 10% оцту.

Для кожної баночки потрібні:

1 гвоздика;

2 – 4 зерна чорного перцю;

2 зерна духмяного перцю.

Приготування:

Яблука миємо, видаляємо серцевини, але шкірку не знімаємо. Розкладаємо яблука по банках та додаємо спеції. Готуємо розсіл з води, солі, цукру та оцту та заливаємо ним яблука. Пастеризуємо 20 хвилин, але якщо яблука почнуть розварюватися, то час процесу варто скоротити. При нагоді додаємо яблука до улюбленого м'яса.

Смачного!