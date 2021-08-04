Этот вариант приготовления маринованных помидоров подойдет вам в любое время, так как они готовятся за 10 часов дома, без стерилизации и консервации в банке.

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По рецепту Лизы Глинской вы всегда можете приготовить маринованные помидоры для праздничного или будничного стола, не тратя на них много времени. Потому что процесс заготовки помидоров длится максимум 30 минут, а маринуются в миске они без вашей помощи.

Рецепт маринованных помидоров

Время: 11 часов

11 часов Порции: 2 – 4



Лиза Глинская и маринованные помидоры / Скриншот из видео

Ингредиенты:

– 500 г помидоров;

– 3 зубчика чеснока;

– укроп / петрушка;

– 15 г соли;

– 10 г сахара;

– 10 мл уксуса 9%;

– 30 мл оливкового масла.

Приготовление:

Тщательно помойте помидоры. Сделайте надрезы, как на видеоинструкции кулинара.





Скриншот из видео

Добавьте уксус, сахар, соль и оливковое масло. Перемешайте все ингредиенты.





Скриншот из видео

Мелко нарежьте укроп и петрушку и отправьте в маринад, снова перемешайте.





Скриншот из видео

Соедините маринад с помидорами и тщательно перемешайте.





Скриншот из видео

Накройте миску с помидорами слоем пищевой пленки и оставьте их мариноваться при комнатной температуре на 10 часов. Не забывайте периодически помешивать помидоры.





Скриншот из видео

Ваши маринованные помидоры готовы. Приятного аппетита!





Скриншот из видео

Рецепт быстрых маринованных помидоров – видео: