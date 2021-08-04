Цей варіант приготування маринованих помідорів підійде вам у будь-який час, адже вони готуються за 10 годин вдома, без стерилізації та консервації в банці.

Читайте також Швидкі закуски з курочкою су-від: боул з авокадо, сендвіч із мікроґріном та салат "Цезар"

За рецептом Лізи Глінської ви завжди можете приготувати мариновані помідори для святкового або буденного столу, не витрачаючи на них багато часу. Адже процес заготовки помідорів триває максимум 30 хвилин, а маринуються в мисці вони без вашої допомоги.

Рецепт маринованих помідорів

Час: 11 годин

11 годин Порції: 2 – 4



Ліза Глінська і мариновані помідори / Скріншот з відео

Інгредієнти:

– 500 г помідорів;

– 3 зубчики часнику;

– кріп / петрушка;

– 15 г солі;

– 10 г цукру;

– 10 мл оцту 9%;

– 30 мл оливкової олії.

Приготування:

Ретельно помийте помідори. Зробіть надрізи, як на відеоінструкції кулінарки.





Скріншот з відео

Додайте оцту, цукру, солі та оливкову олію. Перемішайте всі інгредієнти.





Скріншот з відео

Дрібно наріжте кріп та петрушку та відправте до маринаду, знову перемішайте.





Скріншот з відео

З'єднайте маринад з помідорами та ретельно перемішайте.





Скріншот з відео

Накрийте миску з помідорами шаром харчової плівки та залишіть їх маринуватися при кімнатній температурі на 10 годин. Не забувайте періодично помішувати помідори.





Скріншот з відео

Ваші мариновані помідори готові. Смачного!





Скріншот з відео

Рецепт швидких маринованих помідорів – відео: