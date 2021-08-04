Маринованные помидоры быстрого приготовления: семейный рецепт Лизы Глинской

Талантливый украинский кулинар Лиза Глинская поделилась домашним рецептом вкусного, а главное – быстрого маринования помидоров.

Этот рецепт – просто находка! Помидоры маринуются за 10 часов, без стерилизации и консервации.

Читайте также Быстрые закуски с курочкой су-вид: боул с авокадо, сэндвич с микрогрином и салат "Цезарь"

Выкроите полчасика вечером для подготовительного процесса – и уже утром вы будете смаковать пикантными помидорами за праздничной или обычной трапезой.

Рецепт маринованных помидоров

Время: 11 часов

11 часов Порции: 2 – 4



Лиза Глинская и маринованные помидоры / Скриншот из видео

Приготовление:

Тщательно помойте помидоры. Сделайте надрезы, как на видеоинструкции кулинара.





Скриншот из видео

Добавьте уксус, сахар, соль и оливковое масло. Перемешайте все ингредиенты.





Скриншот из видео

Мелко нарежьте укроп и петрушку и отправьте в маринад, снова перемешайте.





Скриншот из видео

Соедините маринад с помидорами и тщательно перемешайте.





Скриншот из видео

Накройте миску с помидорами слоем пищевой пленки и оставьте их мариноваться при комнатной температуре на 10 часов. Не забывайте периодически помешивать помидоры.





Скриншот из видео

Ваши маринованные помидоры готовы. Приятного аппетита!





Скриншот из видео

– 500 г помидоров;– 3 зубчика чеснока;– укроп / петрушка;– 15 г соли;– 10 г сахара;– 10 мл уксуса 9%;– 30 мл оливкового масла.

Рецепт быстрых маринованных помидоров – видео: