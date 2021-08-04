Маринованные помидоры быстрого приготовления: семейный рецепт Лизы Глинской

4 августа 2021 , 11:18
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Источник:

ютуб Лизы Глинской

Талантливый украинский кулинар Лиза Глинская поделилась домашним рецептом вкусного, а главное – быстрого маринования помидоров.

Этот рецепт – просто находка! Помидоры маринуются за 10 часов, без стерилизации и консервации.

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Выкроите полчасика вечером для подготовительного процесса – и уже утром вы будете смаковать пикантными помидорами за праздничной или обычной трапезой.

Рецепт маринованных помидоров

  • Время: 11 часов
  • Порции: 2 – 4


Лиза Глинская и маринованные помидоры / Скриншот из видео

Ингредиенты:
– 500 г помидоров;
– 3 зубчика чеснока;
– укроп / петрушка;
– 15 г соли;
– 10 г сахара;
– 10 мл уксуса 9%;
– 30 мл оливкового масла.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте помидоры. Сделайте надрезы, как на видеоинструкции кулинара.


    Скриншот из видео
     
  2. Добавьте уксус, сахар, соль и оливковое масло. Перемешайте все ингредиенты.


    Скриншот из видео
     
  3. Мелко нарежьте укроп и петрушку и отправьте в маринад, снова перемешайте.


    Скриншот из видео
     
  4. Соедините маринад с помидорами и тщательно перемешайте.


    Скриншот из видео
     
  5. Накройте миску с помидорами слоем пищевой пленки и оставьте их мариноваться при комнатной температуре на 10 часов. Не забывайте периодически помешивать помидоры.


    Скриншот из видео
     
  6. Ваши маринованные помидоры готовы. Приятного аппетита!


    Скриншот из видео

 

Рецепт быстрых маринованных помидоров – видео:

 

Автор: Богданна Рибак