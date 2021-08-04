Маринованные помидоры быстрого приготовления: семейный рецепт Лизы Глинской
4 августа 2021 , 11:18Читати новину українською
Источник:ютуб Лизы Глинской
Талантливый украинский кулинар Лиза Глинская поделилась домашним рецептом вкусного, а главное – быстрого маринования помидоров.
Этот рецепт – просто находка! Помидоры маринуются за 10 часов, без стерилизации и консервации.
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Выкроите полчасика вечером для подготовительного процесса – и уже утром вы будете смаковать пикантными помидорами за праздничной или обычной трапезой.
Рецепт маринованных помидоров
- Время: 11 часов
- Порции: 2 – 4
Лиза Глинская и маринованные помидоры / Скриншот из видео
– 500 г помидоров;
– 3 зубчика чеснока;
– укроп / петрушка;
– 15 г соли;
– 10 г сахара;
– 10 мл уксуса 9%;
– 30 мл оливкового масла.
Приготовление:
- Тщательно помойте помидоры. Сделайте надрезы, как на видеоинструкции кулинара.
Скриншот из видео
- Добавьте уксус, сахар, соль и оливковое масло. Перемешайте все ингредиенты.
Скриншот из видео
- Мелко нарежьте укроп и петрушку и отправьте в маринад, снова перемешайте.
Скриншот из видео
- Соедините маринад с помидорами и тщательно перемешайте.
Скриншот из видео
- Накройте миску с помидорами слоем пищевой пленки и оставьте их мариноваться при комнатной температуре на 10 часов. Не забывайте периодически помешивать помидоры.
Скриншот из видео
- Ваши маринованные помидоры готовы. Приятного аппетита!
Скриншот из видео
Рецепт быстрых маринованных помидоров – видео: