Маринованные помидоры на любой вкус: рецепты по-грузински, сладкие помидоры и без рассола
15 августа 2021 , 16:05Читати новину українською
Источник:24 канал
Закрыть помидоры на зиму – задание №1 для каждой хозяйки. Мы подготовили для вас 5 рецептов маринованных помидоров на любой вкус.
Рецепты маринованных помидоров рассчитаны на 1 литровую банку. В случае изменения пропорций, смотрите подсказку в прописанных порциях рецепта.
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Маринованные помидоры половинками
- Время: 60 минут
- Порции: 1 литровая банка
Маринованные помидоры / Фото Кухар
– помидоры "сливки";
– лавровый лист;
– гвоздика;
– петрушка;
– лук репчатый;
– 2 ч. л. сахара,
– 1 ст. л. уксуса;
– 1 ч. л. соли.
Приготовление:
- Тщательно помойте овощи. Разрежьте помидоры пополам.
- На дно банки положите 1 лавровый лист, 1 гвоздику, веточку петрушки, несколько кружочков лука.
- Выложите сверху половинки помидоров.
- Залейте помидоры на 10 – 15 минут кипятком. Слейте обратно в кастрюлю.
- В кастрюле доведите до кипения воду, влейте уксус и добавьте соль и сахар – перемешайте. Вылейте все обратно в банку и стерилизуйте в течение 15 минут. Закройте крышками и поставьте верх дном.
- Горячие банки накройте теплым полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.
- Помидоры готовы. Приятного аппетита!
Сладкие маринованные помидоры
- Время: 60 минут
- Порции: 3 литровые банки
Маринованные помидоры / Фото Наш день
– маленькие твердые помидоры;
– 1 головка чеснока;
– 2-3 ст. л. соли;
– 6 ст. л. меда;
– 3 соцветия укропа;
– 2 листа хрена;
– 6 листьев черной смородины;
– 6 шт. гвоздики;
– 9 горошин черного перца;
– 2,5 л воды.
Приготовление:
- Тщательно помойте помидоры, срежьте верхушки и сделайте в центре надрезы.
- Чеснок нарежьте пластинками и нашпигуйте помидоры.
- В стерилизованные банки выложите хрен, укроп, листья смородины и помидоры.
- Перелейте воду в кастрюлю, добавьте перец, гвоздику, соль, мед и доведите до кипения.
- Залейте помидоры кипятком и накройте крышками. Оставьте помидоры настояться 5 – 10 минут.
- Слейте маринад и снова доведите до кипения.
- Повторите этот процесс два раза. Закройте банки крышками и переверните.
- Накройте банки теплым полотенцем и охладите при комнатной температуре.
- Маринованные помидоры готовы. Приятного аппетита!
Помидоры по-грузински
- Время: 40 минут
- Порции: 1
Маринованные помидоры / Фото Їсти
– помидоры;
– ½ моркови;
– 1 болгарский перец;
– 1 репчатая луковица;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 ч. л. соли;
– 30 г сахара,
– 30 мл уксуса;
– укроп;
– петрушка;
– черный перец горошком.
Приготовление:
- Нарежьте морковь кольцами. Выложите ее на дно банки вместе с чесноком и зеленью.
- Нарежьте очищенный перец и лук кусочками, выложите на дно банки. Сверху добавьте помидоры.
- Вскипятите воду и залейте кипятком овощи. Накройте банки крышками и оставьте на 20 минут.
- Слейте воду в кастрюлю и добавьте сахар, соль, перец и снова доведите до кипения.
- Влейте в банки уксус и залейте горячим маринадом. Закатайте заготовки крышками и переверните вверх дном.
- Накройте банки теплым полотенцем и охладите при комнатной температуре.
- Маринованные помидоры готовы. Приятного аппетита!
Зеленые помидоры с морковью
- Время: 40 минут
- Порции: 2 – 3
Маринованные помидоры / Фото 1000 меню
– зеленые помидоры;
– морковь;
– чеснок;
– перец чили;
– 1 л воды;
– 1 ст. л. соли;
– 1 ч. л. сахара,
– 1 ст. л. уксуса;
– черный перец горошком;
– гвоздика;
– душистый перец;
– кориандр;
– лавровый лист.
Приготовление:
- Тщательно помойте помидоры, сделайте надрез по центру, но не до конца.
- Морковь нарежьте кольцами, а чеснок пластинками.
- В каждый помидор вставьте морковь и чеснок.
- Переложите помидоры в стерилизованные банки. В каждую банку добавьте острый перец.
- Для маринада доведите до кипения в кастрюле специи, уксус, воду и залейте им помидоры.
- Стерилизуйте банки 15 минут и закройте крышками.
- Переверните их, накройте банки теплым полотенцем и охладите при комнатной температуре.
- Маринованные помидоры готовы. Приятного аппетита!
Помидоры без рассола "всухую"
- Время: 30 минут
- Порции: 1
Маринованные помидоры / Фото Їсти
– помидоры;
– спирт из расчета 1 ч. л. на 1 л банку.
Приготовление:
- Тщательно помойте помидоры. Все овощи должны быть твердым и без внешних повреждений.
- Высушите помидоры на бумажном полотенце.
- Простерилизуйте банки и крышки.
- В подготовленную банку вылейте спирт и подожгите длинной палочкой. Будьте осторожны, чтобы не обжечь лицо или руки.
- После того, как спирт вспыхнет и прогорит полностью, быстро положите подготовленные помидоры и закрутите банки.
- Такие помидоры можно хранить в прохладном месте в течение 2 – 3 месяцев. Они сохраняют свежий вид и вкус. Приятного аппетита!