Рецепти маринованих помідорів розраховані на 1 літрову банку. В разі зміни пропорцій, дивіться підказку в прописаних порціях рецепта.

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Мариновані помідори половинками

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 1 літрова банка



Мариновані помідори / Фото Кухар

Інгредієнти:

– помідори "сливики";

– лавровий лист;

– гвоздика;

– петрушка;

– цибуля ріпчаста;

– 2 ч. л. цукру;

– 1 ст. л. оцту;

– 1 ч. л. солі.

Приготування:

Ретельно помийте овочі. Розріжте помідори навпіл. На дно банки покладіть 1 лавровий лист, 1 гвоздику, гілочку петрушки, кілька кружечків цибулі. Викладіть зверху половинки помідорів. Залийте помідори на 10 – 15 хвилин окропом. Злийте назад в каструлю. У каструлі доведіть до кипіння воду, влийте оцет та додайте сіль і цукор – перемішайте. Вилийте все назад в банку та стерилізуйте протягом 15 хвилин. Закрийте кришками та поставте верх дном. Гарячі банки накрийте теплим рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі. Помідори готові. Смачного!

Солодкі мариновані помідори

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 3 літрові банки



Мариновані помідори / Фото Наш день

Інгредієнти:

– маленькі тверді помідори;

– 1 головка часнику;

– 23 ст. л. солі;

– 6 ст. л. меду;

– 3 суцвіття кропу;

– 2 листки хрону;

– 6 листків чорної смородини;

– 6 шт. гвоздики;

– 9 горошин чорного перцю;

– 2,5 л води.

Приготування:

Ретельно помийте помідори, зріжте верхівки та зробіть в центрі надрізи. Часник наріжте пластинками та нашпигуйте помідори. У стерилізовані банки викладіть хрін, кріп, листя смородини та помідори. Перелийте воду в каструлю, додайте перець, гвоздику, сіль, мед та доведіть до кипіння. Залийте помідори окропом та накрийте кришками. Залишіть помідори настоятися 5 – 10 хвилин. Злийте маринад та знову доведіть до кипіння. Повторіть цей процес два рази. Закрийте банки кришками та переверніть. Накрийте банки теплим рушником та охолодіть при кімнатній температурі. Мариновані помідори готові. Смачного!

Помідори по-грузинськи

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 1



Мариновані помідори / Фото Їсти

Інгредієнти:

– помідори;

– ½ моркви;

– 1 болгарський перець;

– 1 ріпчаста цибулина;

– 1 зубчик часнику;

– 1 ч. л. солі;

– 30 г цукру;

– 30 мл оцту;

– кріп;

– петрушка;

– чорний перець горошком.

Приготування:

Наріжте моркву кільцями. Викладіть її на дно банки разом з часником та зеленню. Наріжте почищений перець та цибулю шматочками, викладіть на дно банки. Зверху додайте помідорів. Закип'ятіть воду та залийте окропом овочі. Накрийте банки кришками та залишіть на 20 хвилин. Злийте воду в каструлю та додайте цукор, сіль, перець і знову доведіть до кипіння. Влийте в банку оцет та залийте гарячим маринадом. Закатайте заготовки кришками та переверніть догори дном. Накрийте банки теплим рушником та охолодіть при кімнатній температурі. Мариновані помідори готові. Смачного!

Зелені помідори з морквою

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 2 – 3



Мариновані помідори / Фото 1000 меню

Інгредієнти:

– зелені помідори;

– морква;

– часник;

– перець чилі;

– 1 л води;

– 1 ст. л. солі;

– 1 ч. л. цукру;

– 1 ст. л. оцту;

– чорний перець горошком;

– гвоздика;

– духмяний перець;

– коріандр;

– лавровий лист.

Приготування:

Ретельно помийте помідори, зробіть надріз по центру, але не до кінця. Моркву наріжте кільцями, а часник пластинками. У кожен помідор вставте моркву та часник. Перекладіть помідори в стерилізовані банки. В кожну банку додайте гострий перець. Для маринаду доведіть до кипіння в каструлі спеції, оцет, воду та залийте ним помідори. Стерилізуйте банки 15 хвилин та закрийте кришками. Переверніть їх, накрийте банки теплим рушником та охолодіть при кімнатній температурі. Мариновані помідори готові. Смачного!

Помідори без розсолу "всуху"

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 1



Мариновані помідори / Фото Їсти

Інгредієнти:

– помідори;

– сприт з розрахунку 1 ч. л. на 1 л банку.

Приготування: