Рецепти маринованих помідорів розраховані на 1 літрову банку. В разі зміни пропорцій, дивіться підказку в прописаних порціях рецепта.

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Мариновані помідори половинками

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 1 літрова банка

помідори
Мариновані помідори / Фото Кухар

Приготування:

  1. Ретельно помийте овочі. Розріжте помідори навпіл.
  2. На дно банки покладіть 1 лавровий лист, 1 гвоздику, гілочку петрушки, кілька кружечків цибулі.
  3. Викладіть зверху половинки помідорів.
  4. Залийте помідори на 10 – 15 хвилин окропом. Злийте назад в каструлю.
  5. У каструлі доведіть до кипіння воду, влийте оцет та додайте сіль і цукор – перемішайте. Вилийте все назад в банку та стерилізуйте протягом 15 хвилин. Закрийте кришками та поставте верх дном.
  6. Гарячі банки накрийте теплим рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.
  7. Помідори готові. Смачного!

Солодкі мариновані помідори

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 3 літрові банки

помідори
Мариновані помідори / Фото Наш день

Приготування:

  1. Ретельно помийте помідори, зріжте верхівки та зробіть в центрі надрізи.
  2. Часник наріжте пластинками та нашпигуйте помідори.
  3. У стерилізовані банки викладіть хрін, кріп, листя смородини та помідори.
  4. Перелийте воду в каструлю, додайте перець, гвоздику, сіль, мед та доведіть до кипіння.
  5. Залийте помідори окропом та накрийте кришками. Залишіть помідори настоятися 5 – 10 хвилин.
  6. Злийте маринад та знову доведіть до кипіння.
  7. Повторіть цей процес два рази. Закрийте банки кришками та переверніть.
  8. Накрийте банки теплим рушником та охолодіть при кімнатній температурі.
  9. Мариновані помідори готові. Смачного!

Помідори по-грузинськи

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 1

помідори
Мариновані помідори / Фото Їсти

Приготування:

  1. Наріжте моркву кільцями. Викладіть її на дно банки разом з часником та зеленню.
  2. Наріжте почищений перець та цибулю шматочками, викладіть на дно банки. Зверху додайте помідорів.
  3. Закип'ятіть воду та залийте окропом овочі. Накрийте банки кришками та залишіть на 20 хвилин.
  4. Злийте воду в каструлю та додайте цукор, сіль, перець і знову доведіть до кипіння.
  5. Влийте в банку оцет та залийте гарячим маринадом. Закатайте заготовки кришками та переверніть догори дном.
  6. Накрийте банки теплим рушником та охолодіть при кімнатній температурі.
  7. Мариновані помідори готові. Смачного!

Зелені помідори з морквою

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 2 – 3

помідори
Мариновані помідори / Фото 1000 меню

Приготування:

  1. Ретельно помийте помідори, зробіть надріз по центру, але не до кінця.
  2. Моркву наріжте кільцями, а часник пластинками.
  3. У кожен помідор вставте моркву та часник.
  4. Перекладіть помідори в стерилізовані банки. В кожну банку додайте гострий перець.
  5. Для маринаду доведіть до кипіння в каструлі спеції, оцет, воду та залийте ним помідори.
  6. Стерилізуйте банки 15 хвилин та закрийте кришками.
  7. Переверніть їх, накрийте банки теплим рушником та охолодіть при кімнатній температурі.
  8. Мариновані помідори готові. Смачного!

Помідори без розсолу "всуху"

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 1

помідори
Мариновані помідори / Фото Їсти

Приготування:

  1. Ретельно помийте помідори. Всі овочі повинні бути твердим та без зовнішніх пошкоджень.
  2. Висушіть помідори на паперовому рушнику.
  3. Простерилізуйте банки і кришки.
  4. У підготовлену банку вилийте спирт та підпаліть довгою паличкою. Будьте обережні, щоб не обпалити лице чи руки.
  5. Після того, як спирт спалахне і прогорить повністю, швиденько покладіть підготовлені помідори і закрутіть банки.
  6. Такі помідори можна зберігати в прохолодному місці протягом 2 – 3 місяців. Вони зберігають свіжий вигляд та смак. Смачного!