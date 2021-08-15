Рецепти маринованих помідорів розраховані на 1 літрову банку. В разі зміни пропорцій, дивіться підказку в прописаних порціях рецепта.
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Мариновані помідори половинками
- Час: 60 хвилин
- Порції: 1 літрова банка
Мариновані помідори / Фото Кухар
Приготування:
- Ретельно помийте овочі. Розріжте помідори навпіл.
- На дно банки покладіть 1 лавровий лист, 1 гвоздику, гілочку петрушки, кілька кружечків цибулі.
- Викладіть зверху половинки помідорів.
- Залийте помідори на 10 – 15 хвилин окропом. Злийте назад в каструлю.
- У каструлі доведіть до кипіння воду, влийте оцет та додайте сіль і цукор – перемішайте. Вилийте все назад в банку та стерилізуйте протягом 15 хвилин. Закрийте кришками та поставте верх дном.
- Гарячі банки накрийте теплим рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.
- Помідори готові. Смачного!
Солодкі мариновані помідори
- Час: 60 хвилин
- Порції: 3 літрові банки
Мариновані помідори / Фото Наш день
Приготування:
- Ретельно помийте помідори, зріжте верхівки та зробіть в центрі надрізи.
- Часник наріжте пластинками та нашпигуйте помідори.
- У стерилізовані банки викладіть хрін, кріп, листя смородини та помідори.
- Перелийте воду в каструлю, додайте перець, гвоздику, сіль, мед та доведіть до кипіння.
- Залийте помідори окропом та накрийте кришками. Залишіть помідори настоятися 5 – 10 хвилин.
- Злийте маринад та знову доведіть до кипіння.
- Повторіть цей процес два рази. Закрийте банки кришками та переверніть.
- Накрийте банки теплим рушником та охолодіть при кімнатній температурі.
- Мариновані помідори готові. Смачного!
Помідори по-грузинськи
- Час: 40 хвилин
- Порції: 1
Мариновані помідори / Фото Їсти
Приготування:
- Наріжте моркву кільцями. Викладіть її на дно банки разом з часником та зеленню.
- Наріжте почищений перець та цибулю шматочками, викладіть на дно банки. Зверху додайте помідорів.
- Закип'ятіть воду та залийте окропом овочі. Накрийте банки кришками та залишіть на 20 хвилин.
- Злийте воду в каструлю та додайте цукор, сіль, перець і знову доведіть до кипіння.
- Влийте в банку оцет та залийте гарячим маринадом. Закатайте заготовки кришками та переверніть догори дном.
- Накрийте банки теплим рушником та охолодіть при кімнатній температурі.
- Мариновані помідори готові. Смачного!
Зелені помідори з морквою
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2 – 3
Мариновані помідори / Фото 1000 меню
Приготування:
- Ретельно помийте помідори, зробіть надріз по центру, але не до кінця.
- Моркву наріжте кільцями, а часник пластинками.
- У кожен помідор вставте моркву та часник.
- Перекладіть помідори в стерилізовані банки. В кожну банку додайте гострий перець.
- Для маринаду доведіть до кипіння в каструлі спеції, оцет, воду та залийте ним помідори.
- Стерилізуйте банки 15 хвилин та закрийте кришками.
- Переверніть їх, накрийте банки теплим рушником та охолодіть при кімнатній температурі.
- Мариновані помідори готові. Смачного!
Помідори без розсолу "всуху"
- Час: 30 хвилин
- Порції: 1
Мариновані помідори / Фото Їсти
Приготування:
- Ретельно помийте помідори. Всі овочі повинні бути твердим та без зовнішніх пошкоджень.
- Висушіть помідори на паперовому рушнику.
- Простерилізуйте банки і кришки.
- У підготовлену банку вилийте спирт та підпаліть довгою паличкою. Будьте обережні, щоб не обпалити лице чи руки.
- Після того, як спирт спалахне і прогорить повністю, швиденько покладіть підготовлені помідори і закрутіть банки.
- Такі помідори можна зберігати в прохолодному місці протягом 2 – 3 місяців. Вони зберігають свіжий вигляд та смак. Смачного!