Рецепты маринованных помидоров рассчитаны на 1 литровую банку. В случае изменения пропорций, смотрите подсказку в прописанных порциях рецепта.

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Маринованные помидоры половинками

Время: 60 минут

60 минут Порции: 1 литровая банка



Маринованные помидоры / Фото Кухар

Ингредиенты:

– помидоры "сливки";

– лавровый лист;

– гвоздика;

– петрушка;

– лук репчатый;

– 2 ч. л. сахара,

– 1 ст. л. уксуса;

– 1 ч. л. соли.

Приготовление:

Тщательно помойте овощи. Разрежьте помидоры пополам. На дно банки положите 1 лавровый лист, 1 гвоздику, веточку петрушки, несколько кружочков лука. Выложите сверху половинки помидоров. Залейте помидоры на 10 – 15 минут кипятком. Слейте обратно в кастрюлю. В кастрюле доведите до кипения воду, влейте уксус и добавьте соль и сахар – перемешайте. Вылейте все обратно в банку и стерилизуйте в течение 15 минут. Закройте крышками и поставьте верх дном. Горячие банки накройте теплым полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре. Помидоры готовы. Приятного аппетита!

Сладкие маринованные помидоры

Время: 60 минут

60 минут Порции: 3 литровые банки



Маринованные помидоры / Фото Наш день

Ингредиенты:

– маленькие твердые помидоры;

– 1 головка чеснока;

– 2-3 ст. л. соли;

– 6 ст. л. меда;

– 3 соцветия укропа;

– 2 листа хрена;

– 6 листьев черной смородины;

– 6 шт. гвоздики;

– 9 горошин черного перца;

– 2,5 л воды.

Приготовление:

Тщательно помойте помидоры, срежьте верхушки и сделайте в центре надрезы. Чеснок нарежьте пластинками и нашпигуйте помидоры. В стерилизованные банки выложите хрен, укроп, листья смородины и помидоры. Перелейте воду в кастрюлю, добавьте перец, гвоздику, соль, мед и доведите до кипения. Залейте помидоры кипятком и накройте крышками. Оставьте помидоры настояться 5 – 10 минут. Слейте маринад и снова доведите до кипения. Повторите этот процесс два раза. Закройте банки крышками и переверните. Накройте банки теплым полотенцем и охладите при комнатной температуре. Маринованные помидоры готовы. Приятного аппетита!

Помидоры по-грузински

Время: 40 минут

40 минут Порции: 1



Маринованные помидоры / Фото Їсти

Ингредиенты:

– помидоры;

– ½ моркови;

– 1 болгарский перец;

– 1 репчатая луковица;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 ч. л. соли;

– 30 г сахара,

– 30 мл уксуса;

– укроп;

– петрушка;

– черный перец горошком.

Приготовление:

Нарежьте морковь кольцами. Выложите ее на дно банки вместе с чесноком и зеленью. Нарежьте очищенный перец и лук кусочками, выложите на дно банки. Сверху добавьте помидоры. Вскипятите воду и залейте кипятком овощи. Накройте банки крышками и оставьте на 20 минут. Слейте воду в кастрюлю и добавьте сахар, соль, перец и снова доведите до кипения. Влейте в банки уксус и залейте горячим маринадом. Закатайте заготовки крышками и переверните вверх дном. Накройте банки теплым полотенцем и охладите при комнатной температуре. Маринованные помидоры готовы. Приятного аппетита!

Зеленые помидоры с морковью

Время: 40 минут

40 минут Порции: 2 – 3



Маринованные помидоры / Фото 1000 меню

Ингредиенты:

– зеленые помидоры;

– морковь;

– чеснок;

– перец чили;

– 1 л воды;

– 1 ст. л. соли;

– 1 ч. л. сахара,

– 1 ст. л. уксуса;

– черный перец горошком;

– гвоздика;

– душистый перец;

– кориандр;

– лавровый лист.

Приготовление:

Тщательно помойте помидоры, сделайте надрез по центру, но не до конца. Морковь нарежьте кольцами, а чеснок пластинками. В каждый помидор вставьте морковь и чеснок. Переложите помидоры в стерилизованные банки. В каждую банку добавьте острый перец. Для маринада доведите до кипения в кастрюле специи, уксус, воду и залейте им помидоры. Стерилизуйте банки 15 минут и закройте крышками. Переверните их, накройте банки теплым полотенцем и охладите при комнатной температуре. Маринованные помидоры готовы. Приятного аппетита!

Помидоры без рассола "всухую"

Время: 30 минут

30 минут Порции: 1



Маринованные помидоры / Фото Їсти

Ингредиенты:

– помидоры;

– спирт из расчета 1 ч. л. на 1 л банку.

Приготовление: