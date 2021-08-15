Рецепты маринованных помидоров рассчитаны на 1 литровую банку. В случае изменения пропорций, смотрите подсказку в прописанных порциях рецепта.

Читайте также Идеальная курочка на мангале: как не испортить блюдо

Маринованные помидоры половинками

  • Время: 60 минут
  • Порции: 1 литровая банка

помідори
Маринованные помидоры / Фото Кухар

Приготовление:

  1. Тщательно помойте овощи. Разрежьте помидоры пополам.
  2. На дно банки положите 1 лавровый лист, 1 гвоздику, веточку петрушки, несколько кружочков лука.
  3. Выложите сверху половинки помидоров.
  4. Залейте помидоры на 10 – 15 минут кипятком. Слейте обратно в кастрюлю.
  5. В кастрюле доведите до кипения воду, влейте уксус и добавьте соль и сахар – перемешайте. Вылейте все обратно в банку и стерилизуйте в течение 15 минут. Закройте крышками и поставьте верх дном.
  6. Горячие банки накройте теплым полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.
  7. Помидоры готовы. Приятного аппетита!

Сладкие маринованные помидоры

  • Время: 60 минут
  • Порции: 3 литровые банки

помідори
Маринованные помидоры / Фото Наш день

Приготовление:

  1. Тщательно помойте помидоры, срежьте верхушки и сделайте в центре надрезы.
  2. Чеснок нарежьте пластинками и нашпигуйте помидоры.
  3. В стерилизованные банки выложите хрен, укроп, листья смородины и помидоры.
  4. Перелейте воду в кастрюлю, добавьте перец, гвоздику, соль, мед и доведите до кипения.
  5. Залейте помидоры кипятком и накройте крышками. Оставьте помидоры настояться 5 – 10 минут.
  6. Слейте маринад и снова доведите до кипения.
  7. Повторите этот процесс два раза. Закройте банки крышками и переверните.
  8. Накройте банки теплым полотенцем и охладите при комнатной температуре.
  9. Маринованные помидоры готовы. Приятного аппетита!

Помидоры по-грузински

  • Время: 40 минут
  • Порции: 1

помідори
Маринованные помидоры / Фото Їсти

Приготовление:

  1. Нарежьте морковь кольцами. Выложите ее на дно банки вместе с чесноком и зеленью.
  2. Нарежьте очищенный перец и лук кусочками, выложите на дно банки. Сверху добавьте помидоры.
  3. Вскипятите воду и залейте кипятком овощи. Накройте банки крышками и оставьте на 20 минут.
  4. Слейте воду в кастрюлю и добавьте сахар, соль, перец и снова доведите до кипения.
  5. Влейте в банки уксус и залейте горячим маринадом. Закатайте заготовки крышками и переверните вверх дном.
  6. Накройте банки теплым полотенцем и охладите при комнатной температуре.
  7. Маринованные помидоры готовы. Приятного аппетита!

Зеленые помидоры с морковью

  • Время: 40 минут
  • Порции: 2 – 3

помідори
Маринованные помидоры / Фото 1000 меню

Приготовление:

  1. Тщательно помойте помидоры, сделайте надрез по центру, но не до конца.
  2. Морковь нарежьте кольцами, а чеснок пластинками.
  3. В каждый помидор вставьте морковь и чеснок.
  4. Переложите помидоры в стерилизованные банки. В каждую банку добавьте острый перец.
  5. Для маринада доведите до кипения в кастрюле специи, уксус, воду и залейте им помидоры.
  6. Стерилизуйте банки 15 минут и закройте крышками.
  7. Переверните их, накройте банки теплым полотенцем и охладите при комнатной температуре.
  8. Маринованные помидоры готовы. Приятного аппетита!

Помидоры без рассола "всухую"

  • Время: 30 минут
  • Порции: 1

помідори
Маринованные помидоры / Фото Їсти

Приготовление:

  1. Тщательно помойте помидоры. Все овощи должны быть твердым и без внешних повреждений.
  2. Высушите помидоры на бумажном полотенце.
  3. Простерилизуйте банки и крышки.
  4. В подготовленную банку вылейте спирт и подожгите длинной палочкой. Будьте осторожны, чтобы не обжечь лицо или руки.
  5. После того, как спирт вспыхнет и прогорит полностью, быстро положите подготовленные помидоры и закрутите банки.
  6. Такие помидоры можно хранить в прохладном месте в течение 2 – 3 месяцев. Они сохраняют свежий вид и вкус. Приятного аппетита!