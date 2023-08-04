Зимняя консервация помидоров половинками, которая мгновенно исчезает со стола
4 августа 2023, 17:19Читати новину українською
Источник:No spoon necessary
Из помидор можно приготовить много интересных и сытных блюд и закусок. Мы предлагаем попробовать их маринованными половинками.
Мы уверены, что вы их пробовали, но пытались ли повторить дома? Такая закуска из помидоров подойдет как к обыденному столу, так и к праздничному.
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Рецепт маринованных помидоров половинками очень простой и доступный. Его сможет приготовить каждый.
Маринованные помидоры половинками
- Время: 60 минут
- Порции: расчет на 1 литровую банку
– помидоры "сливки";
– лавровый лист;
– гвоздика;
– петрушка;
– лук репчатый;
– 2 чайные ложки сахара;
– 1 столовая ложка уксуса;
– 1 чайная кровать соли.
Приготовление:
- Тщательно помойте помидоры, разрежьте их пополам.
- На дно банки уложите 1 лавровый лист, 1 гвоздику, веточку петрушки, несколько кружочков лука.
- Выложите сверху половинки помидоров.
- Залейте помидоры на 10-15 минут кипятком. Слейте обратно в кастрюлю.
- В кастрюле доведите воду до кипения, влейте уксус и добавьте соль и сахар – перемешайте. Вылейте все обратно в банку и стерилизуйте в течение 15 минут. Закройте крышками и поставьте верх дном.
- Горячие банки накройте теплым полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить обязательные закрутки августа по нашим рецептам.