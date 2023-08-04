Мы уверены, что вы их пробовали, но пытались ли повторить дома? Такая закуска из помидоров подойдет как к обыденному столу, так и к праздничному.

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Рецепт маринованных помидоров половинками очень простой и доступный. Его сможет приготовить каждый.

Маринованные помидоры половинками

  • Время: 60 минут
  • Порции: расчет на 1 литровую банку

Приготовление:

  • Тщательно помойте помидоры, разрежьте их пополам.
  • На дно банки уложите 1 лавровый лист, 1 гвоздику, веточку петрушки, несколько кружочков лука.
  • Выложите сверху половинки помидоров.
  • Залейте помидоры на 10-15 минут кипятком. Слейте обратно в кастрюлю.
  • В кастрюле доведите воду до кипения, влейте уксус и добавьте соль и сахар – перемешайте. Вылейте все обратно в банку и стерилизуйте в течение 15 минут. Закройте крышками и поставьте верх дном.
  • Горячие банки накройте теплым полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.

Приятного аппетита!