Мы уверены, что вы их пробовали, но пытались ли повторить дома? Такая закуска из помидоров подойдет как к обыденному столу, так и к праздничному.
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Рецепт маринованных помидоров половинками очень простой и доступный. Его сможет приготовить каждый.
Маринованные помидоры половинками
- Время: 60 минут
- Порции: расчет на 1 литровую банку
Приготовление:
- Тщательно помойте помидоры, разрежьте их пополам.
- На дно банки уложите 1 лавровый лист, 1 гвоздику, веточку петрушки, несколько кружочков лука.
- Выложите сверху половинки помидоров.
- Залейте помидоры на 10-15 минут кипятком. Слейте обратно в кастрюлю.
- В кастрюле доведите воду до кипения, влейте уксус и добавьте соль и сахар – перемешайте. Вылейте все обратно в банку и стерилизуйте в течение 15 минут. Закройте крышками и поставьте верх дном.
- Горячие банки накройте теплым полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.
Приятного аппетита!