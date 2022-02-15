Рецепт маринованных помидоров

  • Время: 1 час (24 часа для маринования)
  • Порции: 2

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Фото Лизы Глинской

Приготовление:

  1. Для маринада смешайте в миске соль, сахар, уксус, лавровый лист и черный горошек. Залейте специи горячей водой и перемешайте, чтобы сахар и соль растворились.


Скриншот с видео

  1. Оставьте маринад остыть.


Скриншот с видео

  1. Каждый помидор проколите зубочисткой. Залейте их кипятком и оставьте на 1 минуту. Слейте кипяток и залейте их холодной водой, чтобы легко снять кожуру.
  2. Нарежьте лук тонкими кольцами, а чеснок ломтями.


Скриншот с видео

  1. Выложите на дно миски укроп, лук и чеснок.


Скриншот с видео

  1. Очищенные помидоры от кожицы переложите в миску к луку и чесноку. Залейте их маринадом и накройте слоем пищевой пленки. Отправьте в холодильник на 24 часа.


Скриншот с видео

  1. Аппетитные, домашние маринованные помидоры готовы.

Приятного аппетита!

Видео рецепт приготовления маринованных помидоров: