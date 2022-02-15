Рецепт маринованих помідорів
- Час: 1 година (24 години для маринування)
- Порції: 2
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Фото Лізи Глінської
Приготування:
- Для маринаду змішайте в мисці сіль, цукор, оцет, лавровий лист та чорний горошок. Залийте спеції гарячою водою та перемішайте, щоб цукор та сіль розчинилися.
Скріншот з відео
- Залишіть маринад охолонути.
Скріншот з відео
- Кожен помідор проколіть зубочисткою. Залийте їх окропом та залишіть на 1 хвилину. Злийте окріп та залийте їх холодною водою, щоб легко зняти шкірку.
- Наріжте цибулю тонкими кільцями, а часник скибками.
Скріншот з відео
- Викладіть на дно миски кріп, цибулю та часник.
Скріншот з відео
- Почищені помідори від шкірки перекладіть в миску до цибулі та часнику. Залийте їх маринадом та накрийте шаром харчової плівки. Відправте в холодильник на 24 години.
Скріншот з відео
- Апетитні, домашні мариновані помідори готові.
Смачного!
Відеорецепт приготування маринованих помідорів: