Рецепт маринованих помідорів

  • Час: 1 година (24 години для маринування)
  • Порції: 2

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Фото Лізи Глінської

Приготування:

  1. Для маринаду змішайте в мисці сіль, цукор, оцет, лавровий лист та чорний горошок. Залийте спеції гарячою водою та перемішайте, щоб цукор та сіль розчинилися.


Скріншот з відео

  1. Залишіть маринад охолонути.


Скріншот з відео

  1. Кожен помідор проколіть зубочисткою. Залийте їх окропом та залишіть на 1 хвилину. Злийте окріп та залийте їх холодною водою, щоб легко зняти шкірку.
  1. Наріжте цибулю тонкими кільцями, а часник скибками.


Скріншот з відео

  1. Викладіть на дно миски кріп, цибулю та часник.


Скріншот з відео

  1. Почищені помідори від шкірки перекладіть в миску до цибулі та часнику. Залийте їх маринадом та накрийте шаром харчової плівки. Відправте в холодильник на 24 години.


Скріншот з відео

  1. Апетитні, домашні мариновані помідори готові.

Смачного!

Відеорецепт приготування маринованих помідорів: