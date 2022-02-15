Якщо ви не зробили заготовок на зиму, а магазинним консерваціям не довіряєте – вихід є. Приготуйте власноруч мариновані домашні помідори всього за одну годину. Залишіть їх маринуватися на добу та смакуйте неперевершеною закускою!