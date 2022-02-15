Маринованные помидоры за 60 минут: домашний рецепт от Лизы Глинской

20:30

Если вы не сделали заготовок на зиму, а магазинным консервированным продуктам не доверяете – выход есть. Приготовьте собственноручно маринованные домашние помидоры всего за один час. Оставьте их мариноваться на сутки и наслаждайтесь непревзойденной закуской!