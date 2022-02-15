Маринованные помидоры за 60 минут: домашний рецепт от Лизы Глинской

15 февраля 2022 , 20:30
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Источник:

ютуб Лизы Глинской

Если вы не сделали заготовок на зиму, а магазинным консервированным продуктам не доверяете – выход есть. Приготовьте собственноручно маринованные домашние помидоры всего за один час. Оставьте их мариноваться на сутки и наслаждайтесь непревзойденной закуской!

Рецепт маринованных помидоров

  • Время: 1 час (24 часа для маринования)
  • Порции: 2

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Фото Лизы Глинской

Ингредиенты:
– 1 килограмм помидоров черри или коктейльных;
Для маринада:
– 1 литр воды;
– 35 граммов соли;
– 35 граммов сахара;
– 35 миллилитров уксуса (9%);
– лавровый лист;
– черный перец горошком;
– 5 – 6 зубчиков чеснока;
– 1 небольшая луковица;
– 20 – 30 грамм укропа.

Приготовление:

  1. Для маринада смешайте в миске соль, сахар, уксус, лавровый лист и черный горошек. Залейте специи горячей водой и перемешайте, чтобы сахар и соль растворились.


Скриншот с видео

  1. Оставьте маринад остыть.


Скриншот с видео

  1. Каждый помидор проколите зубочисткой. Залейте их кипятком и оставьте на 1 минуту. Слейте кипяток и залейте их холодной водой, чтобы легко снять кожуру.
  2. Нарежьте лук тонкими кольцами, а чеснок ломтями.


Скриншот с видео

  1. Выложите на дно миски укроп, лук и чеснок.


Скриншот с видео

  1. Очищенные помидоры от кожицы переложите в миску к луку и чесноку. Залейте их маринадом и накройте слоем пищевой пленки. Отправьте в холодильник на 24 часа.


Скриншот с видео

  1. Аппетитные, домашние маринованные помидоры готовы.

Приятного аппетита!

Видео рецепт приготовления маринованных помидоров:

 

Автор: Богданна Рибак