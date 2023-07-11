Маринованные грибы – это быстрая закуска на столе без преувеличения. Он станет помощником на кухне, ведь вкусная закуска будет готова зачисленные часы.
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Лучше всего для закрутки подойдут шампиньоны, но его можно повторять и с вешенками или белыми грибами. Попытайтесь и вы захотите добавки.
Рецепт маринованных шампиньонов за считанные часы
- Время: 8 – 10 часов
- Порции: 2
Приготовление:
- Тщательно промываем грибы проточной водой. Отвариваем их в подсоленной воде около 10 минут.
- Для приготовления маринада смешиваем подсолнечное масло, соус, соль, сахар, черный перец горошком, лавровый лист, чеснок и свежую зелень. Перемешиваем.
- Полностью сливаем воду из грибов. Грибы добавляем в маринад и перемешиваем.
- Накрываем грибы пищевой пленкой, оставляем на 10 – 12 часов в холодильнике. Грибы готовы к употреблению.
Приятного аппетита!