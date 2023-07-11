Маринованные грибы – это быстрая закуска на столе без преувеличения. Он станет помощником на кухне, ведь вкусная закуска будет готова зачисленные часы.

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Лучше всего для закрутки подойдут шампиньоны, но его можно повторять и с вешенками или белыми грибами. Попытайтесь и вы захотите добавки.

Рецепт маринованных шампиньонов за считанные часы

Время: 8 – 10 часов

8 – 10 часов Порции: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов грибов;

– 1 столовая ложка соли (без горки);

– 3 столовые ложки подсолнечного масла;

– 3 столовые ложки соевого соуса;

– 4 чайные ложки 9% уксуса;

– лавровый лист;

– 5 – 6 горошек черного перца;

– 0,5 чайной ложки сахара;

– 4 – 5 зубчиков чеснока;

– свежая зелень (петрушка, кинза).

Приготовление:

Тщательно промываем грибы проточной водой. Отвариваем их в подсоленной воде около 10 минут.

Для приготовления маринада смешиваем подсолнечное масло, соус, соль, сахар, черный перец горошком, лавровый лист, чеснок и свежую зелень. Перемешиваем.

Полностью сливаем воду из грибов. Грибы добавляем в маринад и перемешиваем.

Накрываем грибы пищевой пленкой, оставляем на 10 – 12 часов в холодильнике. Грибы готовы к употреблению.

Приятного аппетита!

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